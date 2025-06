Gloednieuwe hypercar van €3 miljoen blijkt rampenbak

Dat is in ieder geval de ervaring van een klant, die daarom een rechtszaak aanspant.

De Aston Martin Valkyrie is een zeer complexe raceauto voor de straat, gebouwd door een Brits merk. What could possibly go wrong? Je verwacht het niet, maar de Valkyrie blijkt inderdaad geen probleemloze auto te zijn. Een Duitse eigenaar is er helemaal klaar mee en klaagt nu Aston Martin aan.

Het ging binnen de eerste paar honderd kilometer al mis. Toen ging er een waarschuwingslampje branden omdat het hoogspanningssysteem er de brui aan had gegeven. Daar bleef het niet bij. Volgens de klant heeft de Aston meer defecten dan al zijn andere auto’s bij elkaar. En dat zullen er aardig wat zijn, want een Valkyrie koop je meestal niet als tweede auto.

Bijna ongeluk

De druppel was echter een probleem met de koptelefoon. Die moet je dragen als bestuurder omdat de Valkyrie extreem luid is. Via microfoons kun je alsnog omgevingsgeluiden binnenkrijgen, zodat je niet compleet bent afgesloten van de buitenwereld.

Dit werkte kennelijk niet, want de bestuurder kreeg bijna een botsing met een ambulance, die hij niet gehoord had. “Alleen dankzij de snelle reactie en rijvaardigheid van de ambulancechauffeur kon een fataal ongeluk voorkomen worden”, aldus de boze klant.

Beschadigingen

De man is ook niet te spreken over de service. Tijdens werkplaatsbezoeken en het transport daarheen zou de auto zichtbaar beschadigd zijn. En dat is nooit helemaal gefixt, aldus de aanklager. Als dat klopt, zou dat inderdaad een heel slecht verhaal zijn.

Aston Martin verweert zich door te zeggen dat veel van de punten die de klant noemt simpelweg horen bij een extreem krachtige auto. Met andere woorden: het zijn geen defecten, maar producteigenschappen. Over welke issues het precies gaat wordt niet vermeld in het Handelsblatt-artikel, dus daar kunnen we verder geen oordeel over vellen. Aston Martin zegt ook dat krassen op de velgen komen door het verkeerd verwisselen van de wielen door de klant zelf.

Retourneren?

De klant eist in ieder geval dat Aston Martin de auto terugneemt. Dat willen ze wel doen, maar dan moet de man €55.000 betalen als compensatie voor de gereden kilometers. 55 mille afschrijving op €3 miljoen valt reuze mee, maar we moeten er wel bij zeggen dat er nog maar 441 kilometer op de teller staat.

Aston Martin rechtvaardigt dit bedrag door te zeggen dat de meeste eigenaren maar 300 kilometer per jaar rijden, hooguit 1.000 kilometer. Een Valkyrie is ook helemaal niet gemaakt om veel kilometers te rijden, want de aandrijflijn gaat maar 50.000 kilometer mee.

Heeft Aston Martin echt een rampenbak geleverd, of is dit gewoon een hele moeilijke klant? Dat mag de rechtbank in Aken gaan bepalen.

Bron: Handelsblatt