George Russell neemt unieke AMG One in ontvangst

Hij heeft er 8 jaar op moeten wachten, maar George Russell heeft nu ook een AMG One.

De AMG One moest een hele lange aanloop nemen, maar inmiddels zijn de leveringen toch al een tijdje bezig. De eerste klant nam zijn exemplaar in januari 2023 al in ontvangst. En nu pas is de eerste rijder van Mercedes aan de beurt: Lew… eh… George Russell.

De 27-jarige Brit kan zich nu in een illuster rijtje scharen met Valtteri Bottas, Nico Rosberg en – last but not least – Christijan Albers. Al de (voormalige) F1-coureurs kun je in Monaco spotten in een AMG One. En nu dus ook Sjors Russell.

Russell heeft de auto geheel naar eigen smaak samengesteld. Hij koos voor een fraaie donkerblauwe kleur, met op de zijkant chroomkleurige striping en zijn racenummer 63. Helaas matcht dit niet met de cilinderinhoud, dat is dan weer jammer. Het matcht overigens wél met de laatste twee cijfers van het vermogen, want de AMG One heeft 1.063 pk.

George is dolgelukkig met zijn nieuwe aanwinst, want hij laat op Instagram weten dat dit zijn droomauto is. Sinds Russell in 2017 bij Mercedes kwam droomde hij er al van om deze auto te bezitten. Hij heeft er 8 jaar op moeten wachten, maar nu is het dan zover.

Russell vergeet ook niet te vermelden dat de motor van de AMG One gebaseerd is op de eerste Mercedes F1-auto die hij reed: die van 2015. Dat zal zijn werkgever vast leuk vinden, want de F1-motor is natuurlijk hét USP van deze auto. En eerlijk is eerlijk: een 1,6 liter V6 inclusief complete aandrijflijn uit de Formule 1 is ook heel bijzonder.

In totaal worden er 275 exemplaren van deze auto gebouwd, maar daar neemt Mercedes de tijd voor. De AMG One van George Russell is zeker niet de laatste, want de Amerikaanse leveringen moeten nog beginnen.