Oplichter misbruikt Mercedes en maakt bijna € 8 miljoen buit!

Met maar twee ”verkopen” wist de oplichter bijna € 8 miljoen op te strijken. Tenminste…

Wat zou het toch interessant zijn om de gedachtegang van oplichters te achterhalen. Je belooft iets tegen een bedrag, int het bedrag en laat vervolgens niets meer van je horen in de hoop dat de tegenpartij het er maar bij laat. Zelfs als het om miljoenen euro’s gaat. Zo ook bij ene Traveon Rogers.

De beste man hoefde maar twee miljonairs te vinden die hem geloofden om € 7,9 miljoen binnen te harken. Dat deed de oplichter door te doen alsof hij aan een Mercedes-AMG One kon komen.

Rogers schijnt een getrainde fraudeur te zijn. Hij is al eens aangeklaagd voor het vervalsen van contracten, het vervalsen van bankdocumenten en het zich voordoen als vertegenwoordigers van Aston Martin en een autodealer. Maar zijn grote slag slaat hij met de AMG One.

De fraude met de Mercedes-AMG One

De louche verkoper komt in contact met Michael Mente. Deze ondernemer heeft wel trek in een eigen F1-auto voor de weg. Hij komt in contact met Jean-Pierre M.R. Clement, een Franse autodealer. Tenminste, dat denkt hij. In werkelijkheid spreekt hij Rogers. De bedrieger zegt een exclusieve dealer te zijn die een van de 275 plekjes heeft bemachtigd om de AMG One te mogen kopen. Tegen een leuk bod wil hij dat plekje in het klantenbestand wel verkopen aan Mente. Het leuke bod blijkt een bedrag te zijn van € 4,9 miljoen!

Mente wacht net als de rest van de wereld totdat de AMG One eindelijk gelanceerd wordt. Zodra het zo ver is, krijgt hij geen bericht van Mercedes. Sterker nog, hij krijgt helemaal niks. De ondernemer stapt naar de rechtbank en klaagt Clement aan. Amerikaanse rechters vertellen hem in 2022 dat het geld allang weg is en dat de Franse dealer Clement niet bestaat. Daar gaan je miljoenen.

Inmiddels is ook Mente erachter gekomen dat Rogers achter de actie zit. Hij probeert nog steeds zijn geld plus wat schadevergoeding te krijgen. En hij is niet de enige. In 2023 deed Rogers zijn trucje dunnetjes over. Toen kreeg hij € 2,9 miljoen op zijn rekening gestort. Ook wel een beetje naïef van de kopende partij moet ik zeggen. Ook die rechtszaak loopt nog steeds.

Rogers boet het allemaal weinig

Je vond de oplichter door zijn fratsen rondom de Mercedes-AMG One al een markante man, maar het kan nog vreemder. In plaats van zich terug te trekken en zo weinig mogelijk in de spotlights te staan, zoekt Rogers juist de media op. Gewoon onder zijn eigen naam. Zo schept hij in een interview op TikTok op over zijn succesvolle carrière als zakenman. Hij heeft naar eigen zeggen een vermogen van 420 miljoen dollar. Dan kan ie die € 8 miljoen voor de oplichting met de Mercedessen ook wel missen.

Mochten de twee gedupeerden nog geïnteresseerd zijn in een One? Er komen er steeds meer te koop.

Bedankt voor de tip, Frank!