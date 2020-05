Toyota Prius 2020 Edition viert een feestje!

De Toyota Prius 2020 Edition viert een bijzonder moment.

Hiep, hiep: hoera! De Toyota Prius is jarig. De olijke hybride is voor Toyota een bijzonder belangrijke auto geweest. Sterker nog, voor iedereen.

Ecomobiel

De Toyota was weliswaar niet de eerste hybride of de eerste ecomobiel, maar Toyota was wel de eerste die een dergelijke auto succesvol aan de man kon brengen. Sterker nog, de Prius is een ongelooflijk succes gebleken. Nee, dat ligt niet zozeer aan tijdelijk gunstige bijtelling. De Prius wordt namelijk al 20 jaar (bijna) wereldwijd verkocht.

Toyota Prius 2020 Edition

Om het twintigjarige bestaan in de VS te vieren, heeft Toyota een speciaaltje op de markt gebracht, de Toyota Prius 2020 Edition. Het mag duidelijk zijn dat de naam Anniversary Edition te gewoontjes was. De prijs is sowieso zeer aantrekkelijk, want het fuifnummer kost omgerekend 26.226 euro.

2021 Prius…

Omdat de Amerikanen raar tellen, is de Toyota Prius 2020 Edition een, eh, 2021 Prius… Ze werken daar in modeljaren en die lopen veelal ietsje vooruit op de werkelijkheid. Net als de fabriek van Elon Musk, dus. Het gaat overigens gewoon om een Prius van de vierde generatie.

Supersonic Red

De Toyota Prius 2020 Edition is gebaseerd op de Prius XLE. Er is keuze uit twee kleurenL Wind Chili Pearl (niet doen) en Supersonic Red (altijd doen!). In plaats van chroom, zie je nu overal zwartgelakte letters, badges en sierstrips. Het toont wel even iets sportiever en serieuzer.

Extraatjes

Uiteraard krijg je een hele hoop leuke extraatjes mee om het feestje van de Toyota Prius 2020 Edition te kunnen vieren. Denk aan elektrische bedienbare stoelen, 7-inch toucschreen, ‘SofTex’-bekleding, Bluetooth en nog wat handige snuisterijen. Over de infotainment: Android Auto is nu ook mogelijk, naast Apple Car Play.

iPod onder de auto’s

Voor wie vind dat Toyota wel iets grootser had kunnen uitpakken, dat vinden wij eigenlijk ook wel een beetje. Zeker omdat dit model vooralsnog niet eens naar Nederland komt. De Toyota Prius lijkt een beetje de iPod onder de auto’s te worden. De eens zo revolutionaire techniek is nu bijna gemeengoed goed aan het worden.

18 mei

De iPod werd overbodig gemaakt door de iPhone, de Prius door alle andere Toyota’s die tegenwoordig eenzelfde hybride aandrijflijn hebben. Ook in Nederland constateren we die trend. Daar komen binnenkort nog twee nieuwe modellen bij, want voor 18 mei staan er twee gloednieuwe Toyota hybrids op de planning. Wellicht twee extra redenen om te stellen dat de Pruis de Nico Hulkenberg onder de hybrides wordt: erg goed, maar niemand heeft interesse.