ABT RS4-S: 46k voor chip en frutsels - Autoblog.nl

De ABT RS4-S is onnoemelijk dik, maar ook wel erg veel show en weinig extra go.

De tuningsindustrie vind zichzelf altijd opnieuw. Er worden enorm veel auto’s verkocht en er zijn altijd petrolheads die hun auto net even wat unieker en fraaier willen maken. Helaas hebben de echte tuners het telkens lastiger. Men is niet meer geïnteresseerd in conversies, hoogwaardige onderstellen en deugdelijk gebouwde velgen, lijkt het. Een SUV met brulpijp en wrapje en klaar is Kevin.

ABT RS4-S

ABT heeft er goed op weten in te spelen. Sterker nog, de tuner uit Allgau lijkt het beter dan ooit te doen. Echter, bij hun laatste creatie: de ABT RS4-S, moesten wij even onze wenkbrauwen fronsen. Het is namelijk een compleet tuningspakket voor de RS4.

Het pakket behelst een paar nuttige hardware upgrades als sportuitlaat, anti-rollbars, verlagingsveren, ABT GR21 velgen. Dit wordt gecompleteerd met een spoilertje, splittertje en wat andere carbon frutsels. Om het af te maken krijg je de ABT Power chip.

Prijs ABT RS4-S

Dankzij die chip stijgt het vermogen van 450 naar 510 pk. Dat paketje kost dan mooi 31.900 euro! Maar daar houdt het nog niet op, want eigenlijk wil je de extra opties ook. Zoals het ABT Power S chipje (530 pk), die 4.133,11 euro kost, bovenop de gewone ABT Power chip, dus.

Een schroefsetje kost 1.403,69 euro. Kijk, en dat is dan weer te weinig voor een deugdelijke schroefset. Een beetje hoogwaardige schroefset, zoals een KW V3 of Bilstein B16 PSS zit op 2,5 mille. Dan zijn er nog wat ABT-reclame-uitingen voor het stuurwiel, dashboard sierpanelen, stoelframecovers (ja, dat is dus een dingetje) en een carbon-overkapping voor de gehele achterzijde van de stoel. Kosten alleen al daarvan: 3.499,50 euro.

Bijna 47 mille!

Tel alles bij elkaar op (en reken het om naar Nederlands BTW-tarief) en je komt uit op 46.716,65 euro! Als je wilt dat de begrenzer naar 300 km/u verschoven wordt, zul je overigens nog dieper in de buidel moeten tasten. Het eindresultaat, de ABT RS4-S ziet er geweldig uit, maar standaard is het ook niet echt een muurbloempje.

Wat nog het meest steekt zijn alle logo’s van de ABT RS4-S. Die logo’s moeten iets suggereren, die moeten ergens garant voor staan. In het geval van de ABT RS4-S betekent het dat je voor 10.000 euro aan nuttige hardware hebt gekocht en 35.000 euro aan carbon frutsels, logo’s en vloermatten. Au. Er is kennelijk behoefte aan, en wie is ABT om daar niet aan te voldoen?