‘Nieuwe’ Aston Martin DB5 laat James Bond gadgets zien

De eerste nieuwe Aston Martin DB5 laat zijn James Bond speeltjes zien in een video.

Ruim een maand geleden liet Aston Martin weten dat de productie van de DB5 is hervat. Na 55 jaar rolt het klassieke model weer in een nieuwe vorm van de band. Inmiddels is het zo dat het allereerste exemplaar af is. En dat vieren ze bij Aston Martin met een filmpje.

Dit is de eerste Aston Martin DB5 die naar een klant gaat. Een klant met serieus gevulde zakken, want je kijkt naar een auto van drie miljoen euro. De auto’s worden gebouwd in Newport Pagnell, Buckinghamshire in het Verenigd Koninkrijk. Voor de aanwezige James Bond-gadgets werkt Aston Martin nauw samen met EON Productions.

Niet alleen het uiterlijk is klassiek, ook de techniek is gebouwd volgens het boekje. Zo ligt er een atmosferische vier liter zes-in-lijn onder de kap met drie carburateurs. Je hebt bijna 300 pk, gekoppeld aan een ZF-transmissie met vijf manuele versnellingen. Ook zeker niet onaardig is de aanwezig van een mechanisch sperdifferentieel.

Alle 25 exemplaren van de Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation krijgen hetzelfde uiterlijk. In dit geval met de welbekende Silver Birch exterieurkleur. Check de video om het eerste exemplaar, inclusief de James Bond gadgets, in actie te zien.