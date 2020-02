Mercedes toont speedboat met matchende zeecontainer

We houden allemaal van voorspelbaarheid. Sommige dingen moeten gewoon hetzelfde blijven. Wat dat betreft heeft Mercedes de perfecte auto gekozen voor het vervolg op een traditie. Dít is het nieuwe duo van Mercedes en Cigarette Racing: een langdurig partnerschap met een nieuwe speedboat én G-Klasse als gevolg.

Er waren al elf edities van de samenwerking, met onder andere de AMG GT, AMG GT R en AMG GT63 S in de hoofdrol. De G-Klasse is misschien niet zo aerodynamisch als bovenstaande sportwagens, maar toch is hij toepasselijk. Net zoals een samenwerking tussen Mercedes en Cigarette is de G-Klasse hetzelfde gebleven als zijn voorganger. En het ding heeft de bijnaam ‘zeecontainer’. Perfect!

De AMG G63 is uitgevoerd in het zwart, met gele accenten in de wielen (en de stickers op de zijkanten natuurlijk). De ‘Mercedes speedboat’ draagt de naam “59′ Tiranna AMG Edition”. Die 59′ staat overigens voor de lengte van de boot in voet. Omgerekend heb je het dan over een meter of 18 aan speedboat.

Wie dacht dat een G63 groot en extreem krachtig was, moet zich maar eens in de boten van Cigarette verdiepen. Zijn 4.6 liter V8 Mercury-motor is sowieso al groter dan de 4.0 Biturbo V8 in de G63, ook al levert laatstgenoemde met 585 pk meer dan de 450 pk uit de Mercury V8. Daarom heeft de Tiranna daar zes stuks van. In tegenstelling tot plug-in hybrides mag je die kracht gewoon bij elkaar optellen en kom je uit op 2.700 pk. Net als vele sportwagens bestaat de 59′ Tiranna grotendeels uit koolstofvezel. Het bijna 20 meter lange snelheidsmonster haalt door zijn relatief lichte constructie en de rauwe powahh een topsnelheid van 130 km/u. Netjes voor zijn grootte: er kunnen 26 mensen mee op de boot.

De nieuwste Mercedes speedboat beleeft zijn debuut tijdens de Miami International Boat Show, die opende gisteren en blijft doorgaan tot en met 17 februari. Je kan er nog heen!