Mercedes-AMG’s nieuwste boot heeft 1.600 pk

Daar kunnen we tenminste iets mee doen!

Mercedes-AMG en Cigarette Racing (ja, dat is een ding) hebben vandaag alweer hun elfde boot gepresenteerd. Iedere keer wordt de boot in zekere zin gebaseerd op een nieuwe auto van Mercedes. Zodoende staan we er niet van te kijken dat het ditmaal de Mercedes-AMG GT 63 S 4-door Coupé is geworden. De boot is echter een stuk agressiever dan de rappe personenauto.

Volgens de Duitse autofabrikant bestaat de 41’ AMG Carbon Edition zoals de naam doet vermoeden voornamelijk uit lichtgewicht, koolstofvezel onderdelen. Ten opzichte van het vorige project was dit hét punt waar de beide bedrijven hun nieuwe apparaat wilden verbeteren. De 12,5 meter lange boot is gemaakt middels een speciale, innovatieve sandwich constructie. Hierdoor wordt het apparaat niet alleen lichter, tegelijkertijd is hij ook stugger.

De boot wordt aangedreven door een viertal Mercury Racing 400R buitenboord motoren, die gezamenlijk een vrij verbluffende 1.600 pk produceren. Zijn topsnelheid is dan ook behoorlijk: 142 km/u, om precies te zijn. Dit valt uiteraard in het niet bij de topsnelheid van de AMG GT 63 S, die dankzij zijn 630 pk sterke vierliter biturbo V8 een topsnelheid heeft van 310 km/u. Ongetwijfeld zal het in de boot een stuk sneller aanvoelen.