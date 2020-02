Drie keer raden wat Toyota gaat GR-ificeren

Meeliften op de trend met Toyota’s GR-label.

Het behoeft geen uitleg meer dat SUV’s en crossovers enorm populair zijn. Elke hatchback heeft wel een versie die iets hoger op zijn poten staat, om een hoge zit te realiseren. Zelfs in de kleinste segmenten: Volkswagen heeft de T-Cross, Ford heeft de Puma, Hyundai heeft de Kona en Toyota heeft de C-HR. De kleine crossover van Toyota baseert zich op de Yaris en is recent gefacelift. Onder het mom ‘High Power Hybrid’ is hij krachtiger dan ooit. Maar een Toyota GR C-HR, die is er nog niet.

Ja, er is wel de een sportieve versie van de kleine crossover, de C-HR GR Sport. Dat is de ‘opsmuk-versie’: wel de looks, niet de power. Toyota is van plan om dat recht te zetten. Er komt een rasechte sport-crossover, die inderdaad de nogal verwarrende naam Toyota GR C-HR krijgt.

De basis wordt gevormd door de recente Toyota GR Yaris. Dat is goed nieuws, want dit kleine bommetje kon op veel positieve reacties rekenen. Het dikke uiterlijk is precies goed, evenals de 261 pk die hij uit zijn driecilinder perst. Dat is een groot aantal voor dit blok. Bovendien is er al een C-HR met dit blok, even opvoeren en klaar is Kees.

Toyota heeft al een keer aangegeven dat er van elke auto een extra sportieve GR-versie gaat komen, dus deze C-HR is een goed begin. De pijlen lijken gericht te zijn op de Volkswagen T-Roc R, ook al krijgt die een iets grotere viercilinder. We kunnen de Toyota GR C-HR verwachten over één of twee jaar. (via AutoExpress)