“Volkswagen geeft rivalen toegang tot MEB-platform”

Open- en eerlijkheid, je verwacht het niet.

Volkswagen mag tegenwoordig misschien nog steeds de zure nasmaak van het dieselschandaal in zijn mond hebben, het laat zich erdoor niet van weerhouden om met een positieve blik naar de toekomst te kijken. Sterker: de plannen van het Duitse autoconcern zijn zo mogelijk nog groter dan ooit. Naar verluidt wil Volkswagen namelijk dat zijn modulaire MEB-platform, waar elektrische voertuigen op grote schaal gebouwd moeten worden, de industriestandaard wordt.

Nu is dit sowieso een ambitie die door verschillende partijen gedeeld zal worden, maar uit een interview van Der Tagespiegel met Volkswagen’s hoofd van strategieën is gebleken dat het concern ook daadwerkelijk stappen aan het zetten is om dit te verwezenlijken. Michael Jost, de strategiebaas, vertelde o.a. dat het MEB-platform ook door merken buiten de Volkswagen Group – rivalen, dus – gebruikt zal mogen worden. Volgens Jost is Volkswagen al in vergevorderde discussies met concurrenten, en dan met name concurrenten die op grote schaal willen produceren.

Hoewel het natuurlijk grootspraak kan zijn vanuit de Volkswagen Group, dragen de woorden wel degelijk gewicht. Immers, recentelijk kondigde Volkswagen een nauwere samenwerking aan met Ford. De beide bedrijven beginnen aanvankelijk met het delen van de productie en ontwikkeling van bedrijfsauto’s en pickups, maar op termijn zullen zij samen ook elektrische en autonome auto’s willen maken, en wel op het MEB-platform.

Overigens begint Volkswagen zelf relatief snel met het bouwen van auto’s op zijn nieuwe modulaire platform. De volledig elektrische I.D. Hatchback moet namelijk tegen het einde van het jaar in productie worden genomen in de gerenoveerde fabriek in Zwickau.