Ferrari heeft wederom een topjaar achter de rug

In 2018 zat er groei in de verkoopaantallen.

Het is bijzonder dat Ferrari zijn huidige positie nog steeds heeft. Het al oude merk uit Maranello blijkt ieder jaar weer de tongen los te maken. Het blijft toch ook een deel status, iedereen kent Ferrari en weet waarvoor het staat. Of de emotie, want het blijven rasitalianen met geen Duits moederbedrijf boven het hoofd (deels Amerikaans wel, maar goed). En waar Lamborghini en dergelijken hun verkopen aandikken met SUV’s, is Ferrari nog steeds old school cool. Oké, de V8-turbomotoren zijn wel wat minder emozione, maar helpen wel met het bereikbaarder maken van de ‘kleintjes’, te noemen de GTC4Lusso T, Portofino en 488 GTB. Bovendien kan je die motor nu ook met 720 pk krijgen in de 488 Pista. De reguliere GTC4Lusso en de 812 Superfast maken het gamma af.

Flink wat keuze dus, maar nog steeds geen SUV. Betekent het dan dat de Urus een gouden zet was en rivalen Lamborghini en McLaren zo voorbij zoeven? Nee. Beide merken blijven steken op ongeveer de helft van de stijgerende paarden die Ferrari dit jaar heeft gebouwd. Om precies te zijn 9.251 Ferrari’s rolden van de band in 2018. Dat is niet zo’n explosieve stijging als eerdergenoemde merken, maar met 10,2 procent extra toch een goede prestatie. De Nederlandse cijfers gaven al een kleine spoiler voor dit succes. Ook de nieuwe positie van Ferrari in de wereldmarkt is te danken aan het succes van 2018.

Opmerkelijk: zoals eerder gezegd bestaat het gamma van Ferrari voor het grootste deel uit modellen met V8. Toch waren het de V12-modellen waar de stijging het grootst was: 19,6 procent meer dan 2017! De 812 Superfast bleek een groot succes te zijn, maar ook de laatste LaFerrari Aperta’s werden dit jaar uitgeleverd.

Voor zo’n exclusief merk als Ferrari zijn de cijfers indrukwekkend. Wanneer de Ferrari SUV eindelijk komt is niet bekend, maar het doel is om de verkopen met die auto nog verder te boosten. Ferrari als volumemerk, het zou kunnen.