Dieselen met de nieuwe G-Klasse doe je vanaf…

Veel, héél veel euro's.

174.829 euro, zoveel kost instappen in de nieuwste telg van de familie G-Klasse. De nieuwe G-Klasse is er sinds zijn introductie aan het begin van vorig jaar gekomen als G500 en G63, maar tot op heden heeft Mercedes de Geländewagen nog niet met een dieselmotor op de markt gebracht. In december onthulden de Duitsers echter eindelijk de G350d en vandaag alweer krijgen we van die auto de prijs voorgeschoteld.

Het moge duidelijk zijn dat de G-Klasse nog altijd niet is weggelegd voor mensen met een lege portemonnee. Dit mag dan misschien de goedkoopste nieuwe G-Klasse zijn die je tegenwoordig kunt kopen, wie een paar opties aanvinkt komt uit op bijna twee ton aan euro’s. Koop je een auto als deze, dan ben je sowieso een gul donateur aan de staatskas en de dieselmotor in het vooronder zal het bedrag absoluut niet verder drukken.

Dat gezegd hebbende is de nieuwe dieselmotor die in de G350d ligt de zuinigste die Mercedes ooit in een G-Klasse heeft geplaatst. Hoewel feitelijk correct zegt dit uiteindelijk bijster weinig, aangezien de 2,9-liter zescilinder voorin de G350d op een goede dag ongeveer 1 op 10 loopt. De zespitter produceert 286 pk en heeft als vanouds een monsterlijk koppel, dat hier 600 Nm bedraagt. Vanaf 1.200 toeren per minuut is het volledig aantal overigens beschikbaar. Zijn topsnelheid ligt op 199 km/u en in minder dan 7,5 seconden trapt hij naar de 100 km/u.