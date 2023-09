Mercedes Vision One-Eleven schittert op de beursvloer

De Mercedes One-Eleven doet waar ‘ie voor gemaakt is: de aandacht trekken op de beursvloer.

Concept cars hoeven niet altijd nuttig te zijn. Het is fijn dat ontwerpers ook eens iets kunnen ontwerpen wat niet in productie hoeft. En als dat ook gewoon van begin af aan duidelijk is, wordt er niemand blij gemaakt met een dode mus.

De Mercedes One-Eleven is zo’n auto. Het is duidelijk dat dit een concept car is en een concept car zal blijven, maar hij is wel cool. Vooral omdat het een eerbetoon is aan een eerder prototype van Mercedes: de C111 uit de jaren ’70. We hadden gehoopt dat Mercedes de twee auto’s naast elkaar zou zetten op de IAA, maar we moeten het helaas doen met alleen de One-Eleven. Jammer hoor.

Uiteindelijk hoef je de auto’s ook niet naast elkaar te zien. Vooral als je naar de neus kijkt is het overduidelijk dat de C111 de inspiratie was. Ook de Gullwing-deuren en de goudoranje kleur (die erg mooi is onder de beurslampen) zijn natuurlijk op die auto geïnspireerd.

Het moet gezegd worden: de One-Eleven oogt wel erg futuristisch, met zijn platte voorruit. Dat is misschien een beetje té futuristisch, maar ach, het is een concept car. Hetzelfde geldt overigens voor het interieur, wat wel erg bling bling is met glimmende zilverkleurige stoelen.

Net als de C111 in de jaren ’70 herbergt de Vision One-Eleven ook nog een bijzonder stukje techniek. Deze auto heeft namelijk een ‘axiale fluxmotor’, die ook los tentoongesteld staat op de Mercedes-stand. Deze elektromotor is lichter, krachtiger en efficiënter dan de gebruikelijke radiale fluxmotor.

Wellicht dat we die elektromotor ooit nog eens terug gaan zien in een productieauto van Mercedes, maar verder is de Vision One-Eleven een typische showauto. Als je ‘m in het echt wilt zien zul je dus op de IAA moeten zijn, of je moet wachten tot deze concept car in het Mercedes Museum belandt. Hopelijk staat ‘ie dan wél naast de C111.