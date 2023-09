Renault Scenic als SUV is even wennen

De naam ‘Renault Scenic’ op een SUV en niet op een MPV is niet zoals we dat gewend zijn.

Renault wist met de Espace voor reuring te zorgen in het MPV-segment. Met de Scenic deden ze dat trucje nogmaals, maar dan een segmentje lager. De Scenic, eerst nog Mégane Scenic geheten, was een ruime auto op basis van een C-segmenter. Dat werd eveneens een belangrijk segment in Europa.

Renault Scenic

De Scenic hield het vervolgens vier generaties vol. Steeds weer werd de auto moderner, maar de insteek bleef hetzelfde. Bij de vierde generatie werd het een ietwat apart ding, met bijzondere proporties en de wens van Laurens van den Acker om hem te allen tijde aan te bieden met kolossale 20 inch velgen. Mettertijd werd wel duidelijk dat een MPV slijten in de huidige tijd echt lastig is.

Vijfde generatie Scenic

Vandaar dat de vijfde generatie Renault Scenic het helemaal anders gaat doen. Ten eerste omdat het geen MPV meer is. Het is nu een soort SUV of crossover. Ten tweede omdat de nieuwe designtaal van Renault te vinden is op de nieuwe Scenic. Hier konden we al kennis mee maken dankzij de Clio facelift en de Rafale, maar op de Scenic oogt het ook prima. De ‘grille’ met geinig honingraat-patroon en natuurlijk de nieuwe Renault-ruit zorgen voor een bijzonder design. Ook de velgen zijn een bijzonder staaltje design, wat iets nieuws lijkt te zijn waar meer Fransen mee experimenteren. Echt mooi is het niet, spraakmakend wel.

Esprit Alpine

Nog een trend die de Renault Scenic volgt: wat Renault eerst GT-Line en toen RS-Line noemde, heet nu Esprit Alpine. Ook dat kun je krijgen voor de Scenic en ook die staat op de IAA. In dit geval betekent het een matgrijs kleurtje en iets ‘normalere’ velgen.

Ook het interieur oogt lekker modern dankzij het gloednieuwe dashboard van Renault. De nieuwe Scenic is een vijfzitter, maar een zevenzits Grand Scenic lijkt niet uit te sluiten.

Beide uitvoeringen van de Scenic staan prominent op de Renault-stand op de IAA in München. Meer details over deze elektrische crossover kun je lezen in het introductie-artikel van de Scenic.