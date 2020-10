Lezersvraag: hoe moet het nu verder met Max Verstappen? - Autoblog.nl

En we gaan door naar de commentsectie. Laten we zien wat de experts vinden hoe het nu verder moet met Max Verstappen?

Als donderslag bij heldere hemel kwam Honda vandaag met het nieuws dat ze eind 2021 stoppen als motorleverancier in de Formule 1. Voor ons was dit natuurlijk heet nieuws, maar bij Red Bull Racing waren ze ongetwijfeld al op de hoogte van dit feit.

Het is bijzonder vervelend nieuws voor Red Bull en Alpha Tauri, maar helemaal voor Max Verstappen die zo gebrand is op het binnenharken van een wereldkampioenschap. De Nederlander heeft altijd duidelijk gemaakt niet tweede, derde of vierde te willen worden. Echter, met deze nieuwe ontwikkelingen lijkt het onvermijdelijk dat Max ook de komende jaren geen wereldkampioen gaat worden.

Red Bull Racing en Alpha Tauri zullen zich de komende periode moeten focussen op de toekomst. Voorlopig lijkt Renault als motorleverancier het enige realistische scenario. Maar welke keuze geeft dit Max Verstappen? Afgelopen winter tekende de coureur een nieuw contract. Tot en met 2023 zit hij bij Red Bull Racing, tenzij er beroept wordt gedaan op één van de clausules in het contract. Dat betekent minimaal één seizoen rijden met een krachtbron die niet van Honda is.

Wat is de beste mogelijkheid voor Max Verstappen? Laat het weten in de comments!