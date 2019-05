Mercedes vult gat tussen 450- en AMG ook bij GLE

Je kunt immers nooit genoeg modelvarianten in het gamma hebben.

De komende jaren knalt Mercedes naar een met hybride omringde omgeving. Dit betekent dat de meeste motoren gekoppeld gaan worden aan een 48v setup. Je hebt zo’n constructie ongetwijfeld al tot in den treuren gezien, het is immers gemeengoed geworden. Van een Audi A6 tot een Ford Focus, 48v is here to stay. Het helpt bij een stukje efficiëntie en maakt het motorblok zuiniger bij het optrekken vanuit stilstand.

Dit brengt ons bij Mercedes. De GLE is er in de Verenigde Staten onder meer als 450 en daarna volgende AMG-modelvarianten. Tussen die 450 en de non-AMG varianten zit nog een gat. Althans, zo zien de Duitsers dat. CarBuzz is naar aanleiding van een order sheet te weten gekomen dat er een compleet nieuwe modelvariant gaat komen die we nog niet eerder bij de GLE hebben gezien. Het gaat hier om de GLE 580. Dit moet een V8 constructie voorstellen, gekoppeld aan 48-volt EQ Boost. Mercedes introduceerde deze variant als eerste op de nieuwe GLS op de autoshow van New York, eerder deze maand. In die auto is het feestpakket goed voor 469 pk en 700 Nm, waar de EQ Boost is voor 22 extra pk’s.

Het is niet bekend of Mercedes het 580 recept ook in Europa gaat introduceren, hou er rekening mee dat dit niet gaat gebeuren. Gezien het feit dat het hier gaat om een V8 zal met name in Nederland de vanafprijs niet meevallen. De 580 is voor oude opa’s die wel een achtcilinder wensen, maar niet het sportieve en harde van een Mercedes-AMG willen.