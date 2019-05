BREEK: op deze punten wordt Circuit Zandvoort aangepast

Michael Bleekmolen schijnt het te weten.

De Grote Prijs van Nederland op Circuit Zandvoort is in kannen en kruiken, zo lijkt het. Zojuist was Michael Bleekemolen, oud-Formule 1-coureur en eigenaar van RacePlanet, te gast bij de BNR Autoshow van (onze) Wouter Karssen en Meindert Schut en aldaar deed hij een aantal nieuwe details uit de doeken over de veranderingen aan de baan tussen de duinen.

Als we Bleekmolen op het woord mogen geloven, dan zal het circuit op een aantal punten worden aangepast om zowel de coureurs als de bezoekers een betere ervaring te bieden. Volgens Bleekmolen wordt o.a. het rechte stuk verbreed met 1,5 meter, de Hugenholz-bocht “opgeschoven” en zal ‘Bos Uit’, ook wel bekend als de Arie Luyendijkbocht, worden verkant.

Over de veranderingen m.b.t. de bezoekersplaatsen zegt Bleekemolen dat de heuvel bij de Tarzanbocht verwijderd zal worden, zodat er plaats is voor meer tribunes. Daarnaast zal ook de hoofdtribune langs het rechte stuk worden veranderd.

In oktober zullen de werkzaamheden naar verluidt moeten aanvangen. De werkers zullen de veranderingen dus vrij snel moeten verwezenlijken, aangezien de Grand Prix volgens de geruchten in mei georganiseerd moet worden.

Bleekemolen denkt dat Formule 1-coureurs ondanks deze aanpassingen moeite zullen hebben met het uitvoeren van inhaalacties. De ervaren stuurman, die het circuit met Monaco vergelijkt, verwacht echter niet dat de rangorde van de teams ingrijpend zal veranderen. Wel zegt hij dat Red Bull en daarmee ook Max Verstappen een goede kans zullen hebben op een zege.

Binnen twee weken moet de officiƫle aankondiging volgen.