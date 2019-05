‘Rijscholen rekenen boetes en schades door aan leerlingen’

Er zijn rijscholen in Nederland die sjoemelen en onterecht kosten doorrekenen naar de leerling.

Het behalen van je rijles is een dure grap. Je kunt het natuurlijk zo duur maken zoals je zelf wil, maar over het algemeen ben je niet klaar voor minder dan 1.000 euro. Alsof examens en de rijlessen zelf al niet duur genoeg zijn, hebben sommige rijscholen er ook een handje vol aan om onterecht leerlingen op te zadelen met kosten waar ze in zekere zin niet verantwoordelijk voor zijn. Dat bericht BNR Nieuwsradio op basis van een eigen onderzoek.

Rijscholen hebben bijvoorbeeld hun algemene voorwaarden of verzekeringen niet op orde. Dit heeft tot gevolg dat leerlingen soms moeten betalen voor een schade of een boete. Normaal gesproken heeft een rijschool zichzelf ingedekt op dit gebied. De leerling mag dan achter het stuur zitten, de instructeur naast deze persoon heeft de eindverantwoordelijkheid. Het is niet de bedoeling dat leerlingen gaan dokken voor het maken van snelheidsovertredingen of een schade.

Het loont dan ook om goed onderzoek te doen bij het kiezen van een rijschool. Met name kleinere rijscholen hebben de voorwaarden nog wel eens niet op orde, of kopieëren de voorwaarden van anderen. Mede door de grote concurrentie stellen rijscholen de voorwaarden zo op dat ze zelf zo min mogelijk kosten hebben.