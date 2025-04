Mercedes wordt koning van de luxe busjes

Stuttgart brengt het niveau van personenvervoer naar een privéjet op wielen met de Mercedes Vision V.

De V-klasse van Mercedes is voor een busje al behoorlijk luxe, maar het kan nog beter. Dat laat Mercedes zien tijdens de autoshow van Shanghai. De keuze om op deze beurs deze auto te onthullen is geen toeval. In Azië zijn luxe busjes booming.

Toyota, Nissan en zelfs Volvo hebben busjes in het hogere segment. Dat kennen we hier in Europa helemaal niet. In die markt wil Mercedes ook een aandeel pakken en hoe laten ze zien met de Vision V.

De Mercedes Vision V is een rijdende ‘Private Lounge’ met het comfort dat doet denken aan een S-Klasse. Een highlight is bijvoorbeeld het automatisch uitschuifbaar 65 inch 4K-bioscoopscherm, Dolby Atmos geluid via 42 speakers (waaronder in je stoel!) en zijruiten die veranderen in interactieve schermen. Ja, je leest het goed. Misschien heb jij thuis wel een kleinere televisie staan.

Er zit een glazen wand tussen chauffeur en passagiers. Instelbaar van transparant tot volledig ondoorzichtig. Net als die Amerikaanse limo’s uit de jaren negentig.

Ook de voorpassagiers zijn niet vergeten: daar prijkt een gigantisch Superscreen dat zich uitstrekt van dakstijl tot dakstijl. Alles is aan te passen naar eigen smaak en stijl, zoals je mag verwachten van zo’n luxe bus.

Gamen op 65 inch

Ook aan gamers is gedacht. Niet iedereen heeft zin in films of series kijken. Er is een gaming hub, waarbij het model bijvoorbeeld racegames biedt die bediend worden met een controller.

Natuurlijk mag karaokebar niet ontbreken in de Mercedes Vision V. We hebben het immers over een auto voor de Aziatische markt. Mercedes heeft wat dat betreft aan werkelijk alles gedacht.

Nu is dit busje nog een concept, maar de Mercedes Vision V moet uiteindelijk doorontwikkeld worden tot een productiemodel waar ze het in Azië warm van gaan krijgen. Vergeet Toyota, Nissan of Volvo. De mensen willen daar straks allemaal een ster.