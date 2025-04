Renault 5 Turbo 3E prijs is bekend (duurder dan je denkt)

Een gewone Renault 5 begint bij zo’n 28k. Wat is dan de prijs van de Renault 5 Turbo 3E?

De volledig elektrische Renault 5 Turbo 3E is vanaf vandaag te reserveren. Hoera! Maar wie dacht dat deze mini-supercar ook een mini-prijs zou hebben, komt bedrogen uit.

De voorlopige adviesprijs bedraagt een stevige € 155.000. Dan moet het opties aanvinken nog beginnen.

De Turbo 3E is een eerbetoon aan de iconische Renault 5 Turbo en Turbo 2, maar dan in een radicaal nieuw jasje. Met twee in-wheel elektromotoren op de achteras levert hij maar liefst 540 pk en een krankzinnig koppel van 4.800 Nm. Dankzij een 800V-architectuur en een 70 kWh batterij is hij niet alleen snel op de sprint (0-100 km/u in minder dan 3,5 seconden), maar ook weer lekker vlot vol: tot 80% laden in 15 minuten is mogelijk.

De Turbo 3E is een serieus snel apparaat, gebouwd op een lichtgewicht aluminium platform en volgehangen met koolstofvezel. Het is toch wel bijzonder dat Renault zo’n bijzondere auto in productie neemt. Met het wegvallen van Renault Sport leek het er even op dat het merk vaarwel had gezegd tegen leuke auto’s. De Turbo 3E bewijst ze dat ze het nog niet verleerd zijn.

Met zijn afmetingen van 4,08 meter lang, 2,03 meter breed en 1,38 meter hoog combineert de Renault supercar-breedte met stadsauto-lengte. Renault noemt het zelf de geboorte van een mini-supercar.

Reserveren kan vanaf 22 april via een speciaal platform. Na een afspraak bij de dealer en het tekenen van een reserveringsformulier, moet je een aanbetaling van € 50.000 doen. Dat is natuurlijk een serieuze aanbetaling. Maar bij een merk als Renault voelt dat toch wat veiliger dan geld storten naar een nieuw elektrisch automerk dat zich nog moet bewijzen.

Met de handtekening en betaling 50k euro krijg je voorrang bij de aankoop. Voor de eerste 500 klanten geldt de genoemde prijs van € 155.000. Daarna gaat de prijs naar verwachting omhoog. Dit is dus een ‘aanbieding’. In totaal worden 1.980 stuks van de Renault 5 Turbo 3E gemaakt, waarvan dus 500 klanten de auto kunnen kopen voor deze prijs.

In 2026 kunnen klanten hun Renault 5 Turbo 3E gaan personaliseren. Klanten worden dan door de Renault dealer benaderd. Er zijn retro mogelijkheden. Zoals historische kleuren van de Renault 5 Turbo en Turbo 2, zoals Rouge Grenade of de zwart-geel-witte kleurstelling waarmee Renault de Tour de Corse van 1982 won. Maar je kunt ook kiezen voor een geheel eigen kleur naar smaak.

Qua personalisatie is er echt veel mogelijk. Van de carrosseriekleur tot interieurdetails zoals stoelen, dashboard, deurpanelen en middenconsole. Het is allemaal aan te passen.

De Turbo 3E wordt gebouwd met hulp van Alpine, Ampere en Mobilize en is straks ook live te zien tijdens het Goodwood Festival of Speed in juli. De prijs van de Renault 5 Turbo 3E is niet mals, maar eerlijk is eerlijk. Het is een heel vet apparaat.