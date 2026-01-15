Mercedes ziet de bui hangen en vlucht het vastgoed in

Een Mercedes waar je niet instapt, maar intrekt

Duitse autobouwer Mercedes-Benz heeft een oplossing gevonden voor haar ietwat tegenvallende autoverkopen: minder sturen, meer sleutels. Niet van auto’s, maar van voordeuren. In Dubai werkt het merk namelijk aan een compleet woonimperium.

Het komt bij Mercedes allemaal niet uit de lucht vallen. De verkoopcijfers staan onder druk, China doet vervelender dan ooit tevoren en invoerheffingen maken het leven nou ook niet gezelliger. Maar waar andere merken aan de handrem trekken, geeft Mercedes gas. Het resultaat heet Mercedes-Benz Places: Binghatti City en het is precies zo bescheiden als de naam doet vermoeden: een complete stad in een stad.

Samen met projectontwikkelaar Binghatti stampt Mercedes in Dubai’s Meydan-gebied een compleet mini-universum uit de zandbak. We hebben het over bijna negen miljoen vierkante meter aan beton, glas en over de top merkbeleving, met een prijskaartje van zo’n 30 miljard dirham, omgerekend een schappelijke 8 miljard euro.

In totaal is het idee dat er meer dan 13.000 Mercedes-achtige woningen worden opgeleverd, uitgesmeerd over twaalf torens die allemaal vernoemd zijn naar Mercedes concepten. Ik ben vooral benieuwd op welke plekken je de ‘ster’ tegen gaat komen.

Van conceptauto naar woontoren

Het echte paradepaardje wordt de Vision Iconic, een trapsgewijze toren die wordt geflankeerd door elf strakke rechthoekige gebouwen. Die dragen namen als Vision One-Eleven, Vision Mercedes Simplex en Vision Mercedes-Maybach 6.

Het idee is dat elke toren de bekende Mercedes-filosofie ‘sensual purity’ uitstraalt. Wat dat concreet betekent voor een appartement is mij niet helemaal duidelijk, maar reken op veel leer, hout, zwart en niet te vergeten, zilver. Of er ook ambient lighting aanwezig zal zijn moeten we nog even afwachten.

Meer opties dan in een S-klasse

Het mag vanzelfsprekend zijn dat terughoudendheid bij de faciliteiten compleet ontbreekt. Infinity pools? Oh jazeker. Meerdere zelfs. Daar komen familiebaden, splash zones, yoga pods, sky jogging tracks en ultramoderne gyms bij.

Alsof dat nog niet genoeg is, verschijnen er sportclubs voor schermen, boogschieten en klimmen, golf simulatoren. Voor wat minder actief is komen er e-sports lounges en een balzaal. Best aardig toch?

Mercedes noemt het allemaal een logisch verlengstuk van het merk. Een verlengstuk is het zeker maar of ik weet niet of dat voor het merk geldt… Afijn naast alleen auto’s bouwen is het blijkbaar ook nodig om complete leefwerelden te ontwerpen waar je 24 uur per dag in Mercedes-sferen kunt ronddwalen. Of dat nu valt onder slimme diversificatie of een elegante manier om tegenvallende verkopen te omzeilen, mag iedereen voor zichzelf uitmaken.

