Mercedes S-Klasse ziet binnenkort sterretjes

Na een klein liftje vorig jaar, krijgt de huidige Mercedes S-Klasse volgend jaar een forsere facelift. Zo fors dat de auto daarna sterretjes ziet.

Sommige advertentiebureau’s proberen wel eens testjes te doen met verschillende campagnes om te kijken wat nu het beste werkt. Een groep klanten krijgt advertentie A te zien, een andere groep advertentie B. Vervolgens kijk je welke groep het vaakst doorklikt en koopt. Anno 2025 is dit op de webz zo gepiept, zo gedaan.

Het is echter wat moeilijker om deze strategie ook toe te passen op grote, fysieke producten. Het ontwikkelen van een nieuwe Mercedes S-Klasse bijvoorbeeld, kost al snel honderden miljoenen, zo niet een tiencijferig bedrag. Extreem veel ga je er ook niet van verkopen (relatief gezien). Dus om nou twee verschillende modellen te ontwikkelen en die naast elkaar te verkopen, is een beetje problematisch.

Toch is dit min of meer wat Mercedes heeft gedaan. Want ze hebben de EQS, maar bieden daarnaast ook de ‘gewone’ S-Klasse aan. Nu speelt Das Haus een beetje vals. De nieuwste S (W223) nam wat belangrijke technologieën over van de vorige S. En daarvoor gold toen al hetzelfde ten opzichte van de W221. Om te zeggen dat het oude wijn in nieuwe zak is gaat wat ver. Maar de technologieträger is stiekem een beetje conservatief geworden dezer dagen.

Maakt (nog) niet uit, want de S-Klasse is nog steeds de maatstaf in zijn klasse. De traditionele S, doet het qua verkopen beter dan de EQS, die in veel belangrijke markten maar moeizaam aan de man gebracht wordt. Net als veel merken maakt Mercedes dan ook pas op de plaats en investeert het flink in nieuwe verbrandingsmotoren voor de ‘S’.

Volgend jaar krijgt de topper in het gamma van Mercedes een ingrijpende facelift, of MOPF in Mercedes-termen. Daarbij krijgt de auto onder andere sterretjes in de lampen. Niet alleen aan de achterkant zoals bij de E-Klasse, maar ook in de koplampen zoals bij de CLA.