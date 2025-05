Verlosser van het woningprobleem komt uit de autobranche

Een van de bekendste tuners ter wereld gaat huizen en appartementen bouwen.

Jouw kalender geeft ook aan dat het vandaag 1 mei is en niet 1 april, toch? Als je me dit nieuws een maand geleden zou vertellen, had ik gelezen, mijn schouders opgehaald en verder gegaan met m’n dinsdag. Maar nu heeft het er alle schijn van dat Brabus voor een gigantisch (vreemd) project staat. Je kunt straks gaan wonen op Brabus Eiland.

Normaal gesproken voeg ik nooit een link toe naar een persbericht, maar in dit geval (als je belooft terug te komen naar dit artikel) mag je best even spieken bij Brabus om te zien dat het echt waar is. Goed, waar waren we? Oh ja, het woningprobleem. Aangezien studenten weinig kans maken om op een woning te kunnen betalen, vrees ik toch echt dat de invloed van Brabus op het Nederlandse probleem minimaal zal zijn. Maar we ergens beginnen, toch? De miljardairs naar Brabus Eiland, hun Nederlandse huizen naar miljonairs, die huizen weer naar tweeverdieners, enzovoorts tot er een starterswoning vrijkomt voor de studenten.

Brabus Eiland

Na het verbouwen van auto’s, boten en motorfietsen stort de tuner zich nu dus op vastgoed. Het dorp moet zo’n 100.000 vierkante meter groot worden (10 hectare) wat bijna net zo groot is als vijftien voetbalvelden. Op het eiland is plaats voor 350 luxe appartementen en 100 ”op maat gemaakte” villa’s. De appartementen hebben twee tot vier slaapkamers en zijn 107 tot 456 vierkante meter groot.

Naast de verwachte prijs om er te wonen, is de ligging van het eiland ook niet ideaal voor Nederlandse studenten. Brabus Eiland moet in het Al Seef gebied komen liggen aan het Al Raha strand. Dit bevindt zich allemaal in Abu Dhabi. Vanaf het eiland ben je binnen enkele minuten op Zayed International Airport en in het centrum van Abu Dhabi. Er wordt niet gespecifieerd of dit de reistijd gemeten is met een Brabus G-klasse, helikopter of Volkswagen Fox.

Brabus is vanaf het begin tot het eind betrokken bij het project. De tuner bemoeit zich met zowel het ontwerp, als de bouw, als de inrichting van de appartementen. Wie in zo’n flatje komt te wonen, heeft de keuze uit drie interieurthema’s: Black and Bold, White Bliss of Gray Haven. Daarna mag je het appartement naar hartenlust personaliseren.

Verder moet de architectuur op Brabus Eiland moet het merk vertegenwoordigen. Er moeten invloeden zijn van ”het opvallende, progressieve merkkarakter van Brabus”. Verwacht dus een weg, strand en huizen van koolstofvezel.

Wanneer kan ik op Brabus Eiland gaan wonen?

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Brabus om één van de 450 plekjes op het eiland te bemachtigen. Vervolgens worden er twee kampen gemaakt, Kamp Noord en Kamp Zuid, die spellen tegen elkaar spelen totdat er een… oh nee. De bouw van het eiland begint ergens deze zomer. Begin 2028 moeten de eerste sleutels worden afgeleverd. Wat je betaalt voor een Brabus-onderkomen, is niet bekend.

Toch is een idee van een nieuw, gesponsord Waddeneiland helemaal zo slecht nog niet. Wat vinden van ABTlandia? Of Mansorië?