Tenzij je een Mercedes CLA hebt. Die is op zijn beurt weer veiliger dan de Polestar 3.

How can I make this about me. Een vraag die steeds meer mensen anno 2026 bezighoudt. Telefoontje naar zichzelf gericht, iets algemeens helemaal claimen en voilà. You made it about you. En als je dacht dat dit gedrag enkel en alleen optreedt bij de (wannabe) influencers van deze wereld, dan heb je het mis. Ook bedrijven doen er vrolijk aan mee.

Polestar bijvoorbeeld. Op de dag dat de Euro NCAP met de resultaten van veiligste auto’s in 2025 komt, besluit Volvo’s zustermerk zelf ook maar even een persbericht de deur uit te doen. Want als is de Mercedes CLA de veiligste auto van het jaar, hun Polestar 3 heeft ook een prijs.

Het is de veiligste ‘Executive Car’ van het afgelopen jaar. Hoera!

De Polestar 3 is veiliger dan jouw auto

En wat maakt deze auto dan zo veilig? Nou, vooral de bescherming van inzittenden viel op. Volwassenen: 90 procent. Kinderen: 93 procent. Die score voor kinderbescherming was zelfs de hoogste die Euro NCAP in negen jaar had gemeten, jubelt Polestar.. Verder noteerde de auto 79 procent voor kwetsbare weggebruikers en 83 procent voor de aanwezige assistentiesystemen.

Euro NCAP sprak destijds van een auto die “verleidelijk dicht bij een perfecte score” kwam op kinderveiligheid. Hoe dat kwam hebben we even gevraagd aan de PR-mensen van het merk en die zeiden het volgende.

‘Dat komt vooral door de constructie en de manier waarop het veiligheidssysteemensemble is opgebouwd: veel actieve hulp, stevige structuur, duidelijke strategie in hoe krachten worden opgevangen.’ Polestar wijst verder op de kennis die het deelt met Volvo, maar houdt het verder bij de constatering dat veiligheid vanaf dag één in het ontwerp zit.

Goed om te weten dus, ben je een kindervriend die een veilige directiewagen zoekt, dan blijft er maar 1 keuze over.

