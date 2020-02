Mercedes zoekt de hoogste hoogte op

En weer een record aan diggelen.

Wat maakt een auto onverwoestbaar? Bouwkwaliteit uiteraard, maar je mannetje kunnen staan in zware omstandigheden helpt ook mee. Hoogte, bijvoorbeeld. Door verschillen in luchtkwaliteit, luchtdichtheid en het feit dat er op bepaalde hoogtes geen wegen meer gebouwd worden, zorgt ervoor dat maar een select aantal auto’s de hoogtes der hoogten kunnen betreden.

Het elektrische record ging recent kapot. Een Hyundai Kona reed op 5.731 meter hoogte. Netjes, maar het kan beter. En een standaard Hyundai-hatchback red je het niet mee. Ook de hooglanden van Tibet is niet het decor waar andere hoogtefanaten brood zien in een dergelijk record.

Zo is Duitser Matthias Jeschke wel bekend met autorijden op hoogtes. Zijn bedrijf Extrem Events doet het wel vaker. Maar hij wilde het record hebben. Er zijn twee records die verbroken konden worden: het hoogste wat een truck ooit heeft gereden (gezet door hemzelf in een Mercedes Zetros, 6.675 meter) en het record wat elke auto ooit heeft gezet. Gek genoeg werd die gezet in 2007 door een aangepaste Suzuki Samurai. Door James May? Anyway, die haalde 6.688 meter. Net ietsje meer.

Het record is weer in handen van Jeschke. Met een leger Unimogs – aangeleverd door Mercedes zelf – ging de Duitse waaghals naar Ojos de Salado in de Zuid-Amerikaanse Atacamawoestijn. Deze actieve vulkaan is zo ongeveer de hoogste plek waar je met een auto kunt komen. Of truck, in dit geval. De Unimogs ploeterden de vulkaan op en hield het vol tot 6.694 meter. Zoals je ziet gaat het om enkele meters hoger dan het oude record. Maar hoger is hoger.

Een goede reclame voor Mercedes, wiens Unimog bij deze dus echt onverwoestbaar lijkt te zijn.