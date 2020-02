Deze epische F1 records gaan er dit jaar mogelijk aan

F1 trivia op de zondagmiddag.

Het gaat weer bijna beginnen! Op woensdag 19 februari zullen de kersverse F1 bolides van 2020 de pitstraat uitrijden voor de eerste officiële sessie van het jaar. Het gaat dan om de eerste wintertest, die dit jaar wederom plaats zal hebben in de buurt van Barcelona op het Circuit de Catalunya. Een kleine maand later staat de eerste race in Australië op de planning (15 maart).

Onze verwachtingen van het seizoen voordat er nog maar een meter verreden is hebben we al met je gedeeld vlak na de jaarwisseling. Geïnspireerd door een Duitse kwaliteitspublicatie, hebben we echter nog wat andere leuke feitjes gevonden om vast op te warmen voor het nieuwe seizoen. Er staan namelijk een paar legendarische records op punt van sneuvelen. Een bloemlezing.

Blijft de Rekordmeister in zijn eentje Rekordmeister?

Het record dat wellicht het meest tot de verbeelding spreekt en risico loopt geëvenaard te worden is dat van het meeste aantal titels in de sport. Zoals jullie allen weten staat dit record sinds 2004 op naam van Michael Schumacher. Door de enorme dominantie van Mercedes in de afgelopen jaren zit Lewis Hamilton de Duitser inmiddels echter op de hielen. Lil’ Lewis heeft nu zes titels achter zijn naam staan en is de torenhoge favoriet voor de titel van dit jaar. Daarmee zou hij dus op gelijke hoogte komen met ‘Shuey’.

Goed, als HAM slaagt in deze queeste dan heeft hij technisch gezien het record natuurlijk nog niet afgepakt van Schumacher, de Duitser is dan alleen niet meer in zijn eentje DE BESTE. Een achtste titel pakken kan zomaar een stuk lastiger worden voor Hamilton, afhankelijk van hoe de nieuwe regels van 2021 en verder uitpakken. Mocht de Brit op zeven stuks blijven steken, zal zijn ego wellicht nog weleens terugdenken aan de titels die hij op het nippertje verloor in 2007 en in 2016…

Onze inschatting: 88% kans dat Hamilton Shuey evenaart.

Wordt Max Verstappen (of Charles Leclerc) de jongste kampioen ooit?

Omdat Max Verstappen al als 17-jarige de F1 binnenkwam, maar vooral omdat hij als 18-jarige zijn eerste race won, werd hem een goede kans toegedicht om de jongste kampioen ooit te worden. Inmiddels zijn we wat jaartjes verder en is het nog altijd niet gebeurd. De Nederlander heeft nu nog één kans. Vettel was 23 jaar en circa vier maanden oud toen hij zijn eerste van voorlopig vier titels pakte in 2010. Max wordt dit jaar 23 (in september) en kan het record technisch gezien dus nog net verbeteren. Volgend jaar is hij daarvoor te oud. Voor Charles Leclerc geldt overigens hetzelfde: hij is een kleine drie weken jonger dan Verstappen.

Onze inschatting: 11% kans dat het gaat gebeuren.

Rijdt Raikkonen Barrichello uit de boeken als de meest ervaren rot ooit?

Aan het eind van Barrichello’s F1 carrière werd het langzaam maar zeker een beetje sneu. De Brazo die in de gloriedagen van Schumacher bij Ferrari tweede viool speelde, bleef lange tijd hopen op de kans waarmee hij alsnog kampioen kon worden. Die kwam zowaar nog min of meer, toen Barrichello zich in 2009 terugvond in een bizar snelle Brawn GP. Helaas voor Rubinho moest hij weer toezien hoe een teamgenoot de hoofdprijs pakte. Ondanks dat Rubens dat seizoen uiteindelijk nog twee keer won, waren Buttons rijtje van zeges aan het begin van het seizoen doorslaggevend.

Nadien ging Barri nog naar Williams, maar dat werd een gevalletje stoppen op je dieptepunt. Het enige wat het stug doorkarren de olijke Rubens wel opleverde (naast ongetwijfeld een best aardig salaris) was een ontzettend aantal F1 races achter zijn naam, te weten 323 stuks. Daarmee is hij nu nog de recordhouder op dit vlak, maar Kimi Raikkonen gaat hem dit jaar tenzij er gekke dingen gebeuren voorbijstreven. De Fin heeft nu 313 races achter zijn naam staan. Dit ondanks zijn twee jaar durende uitstapje naar de rally sport na zijn eerste periode bij Ferrari. Er staan komend seizoen 22 races op de kalender, dus dit wordt een appeltje-eitje voor de Fin.

Onze inschatting: 99,9% kans dat het gaat gebeuren, tenzij Kimi dronken van een boot aflazert in Monaco.

Gaat Hamilton Schumachers aantal zeges verbeteren?

Los van het aantal kampioenschappen heeft Schumacher nog een mooi record op zijn naam staan, namelijk dat van het meeste aantal zeges. Liefst 91 keer zag de Duitser als eerste de finishvlag in de F1. Hamilton staat momenteel op 84 zeges en heeft er dus nog zeven nodig om de Duitser te evenaren en acht om hem voorbij te streven. Op basis van de afgelopen seizoenen maakt HAM een goede kans. Door de dominantie van Mercedes was 2013 het laatste seizoen waarin Hamilton níet minimaal zeven keer wist te winnen.

Onze inschatting: 88% kans dat het gebeurt.

Verliest Nick Heidfeld niet één maar twee records?

Op een of andere reden voel ik wel een bepaalde sympathie voor Nick Heidfeld. Het is niet per se zo dat ik altijd maar voor de underdog ben zoals dat heurt als Nederlander. Doch Nicks F1 carrière is gewoon zo’n schrijnend verhaal van what ifs. Na een uitmuntende carrière in de opstapklasses versloeg Nick achtereenvolgens Raikkonen en Massa bij Sauber, waarna hij beiden naar betere teams zag vertrekken om daar races te winnen. De Duitser die voorbestemd was voor een zitje bij McLaren werd achtergelaten en moest zo opeens eigen geld neerleggen om bij Jordan te rijden.

Vanuit daar vocht Nick zich terug (mede door middel van een shoot out met Pizzonia bij BMW.Williams) en leek het alsnog goed te komen toen BMW het team van Sauber kocht. Helaas ging hij in Canada in 2008 gedwee aan de kant voor zijn tweestoppende teammaat Kubica. Vervolgens kwam Nick twee seconden tekort op de Pool om voor hem te blijven na zijn eerste en enige stop. Het bleek achteraf de beste kans te zijn geweest op een zege voor de Duitser.

Wat resteerde qua wapenfeiten waren twee records: het meeste aantal podiums zonder zege (13) en het meeste aantal finishes zonder uitvalbeurt (33). De laatste gaat er waarschijnlijk aan. Hamilton heeft het record namelijk al geëvenaard en kan het verbreken als hij finisht in Australië. Het eerste (en interessantere) record zal waarschijnlijk een lastiger verhaal worden voor de huidige coureurs. Grosjean heeft tien podiums zonder zege, Perez acht stuks. Zij hebben dus nog veel werk te verzetten als ze Quick Nick willen onttronen. En daarbij moeten ze dan natuurlijk uitkijken dat ze niet per ongeluk winnen.

Onze inschatting: kans dat het gebeurt 3% (podiums) en 44% (finishes zonder uitvalbeurt).

Wordt de snelste F1 ronde ooit gereden?

Als laatste gaan we het nog even hebben over the need for speed, toch geen onbelangrijk onderdeel van de racesport. Het zou namelijk kunnen dat dit jaar de snelste F1 ronde ooit wordt verreden. Ik weet nog goed dat Montoya in Monza het toenmalige record dat Keke Rosberg in 1985 had neergezet op het oude Silverstone verbrak. Montoya deed dat in de Williams-BMW met de superieure, glorieus huilende BMW V10. Inmiddels staat het record echter op naam van…Kimi Raikkonen! De Fin pakte voor Ferrari de pole in 2018 en dit jaar werd zijn ronde niet verbeterd.

Het rondje van Kimi was goed voor een gemiddelde snelheid van 263,588 km/h. Daar lachen ze om op de Amerikaanse ovals, maar op veel F1 circuits ligt de gemiddelde snelheid dichter bij de 200 km/h. Op de oude sok in het Parco di Monza kan er een stukje harder gescheurd worden. Weinig vleugel op de auto zetten en goaaaaan met die banoaaaan!

Welk record zie jij het liefste sneuvelen? En welk record misschien juist niet? Laat het weten, in de comments!