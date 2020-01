Hyundai zet een opvallend record neer met de Kona Electric

Een wanhopige poging tot relevantie?





Soms vraag je je af: waarom? Vandaag hebben wij een situatie gevonden waarin je die vraag kunt stellen. Een officieel Guinness-record met een auto.

Hyundai Kona Electric

Het lijdend voorwerp is de Hyundai Kona Electric (rijtest), de eerste volledig elektrische SUV van het Koreaanse merk. Een prima auto voor deze tijd: goedkoop elektrisch rijden, door zijn opgehoogde-hatchback-layout heeft hij een SUV-achtige zit en nog steeds is hij voor zijn geld één van de toppers op het gebied van rijbereik. Behalve het feit dat het voor particulieren een dure auto is, hoef je weinig compromissen te sluiten. Helemaal nu je dit jaar een kleinere accu kunt krijgen voor iets minder geld.

Er komen steeds meer concurrenten en zelfs elektrische auto’s in een klasse lager. De Kona mag absoluut zegevieren wat betreft als de kippen erbij zijn, maar het is nu ‘gewoon, een elektrische auto’. Het verliest de relevantie een beetje. Een eventuele nieuwe Kona laat nog even op zich wachten, dus gaat Hyundai grappige records in de wacht slepen.

Het record

Records zijn het leukst als ze hoog zijn. Hoogste actieradius, hoogste topsnelheid, hoogste aantal verkocht. Dat soort zaken. Niemand denkt echter aan het hoogste in de letterlijke zin van het woord. Dat record pakt Hyundai. De Kona is de elektrische auto die het hoogst heeft gereden. In absolute meters op onze aardbol.

De locatie is de Sawula-pas in Tibet. Hier ligt een weg die bij de top hoort van hoogste wegen ter wereld. Op deze weg kon de Kona 5.731 meter hoog komen. De hoogte gaat gepaard met slechte weersomstandigheden, zeer dunne lucht en aan asfalt hoef je niet eens te denken. Laden ging overigens door ‘draagbare laders’: wij verwachten dat de Kona werd gevolgd door een stel vrachtwagens met dieselaggregaten.

Waarom? Tsja, waarom niet. Hyundai komt nu wel weer voor in het Guinness Book of World Records en opvallende records, nou ja, vallen op. En het zet de Kona weer even in een mooi daglicht. Opdat we hem niet vergeten.