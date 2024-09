Met 95 km/u een boek lezen? Bij Mercedes kan het!

En dan bedoelen we niet een boek lezen achterin in de taxi, maar gewoon achter het stuur.

Zeg je autonoom rijden, dan zeg je Tesla Autopilot. Mercedes is echter ook druk bezig met hun eigen Autopilot, genaamd ‘Drive Pilot’. Ze hadden daarmee zelfs een primeur, door in 2022 als eerste autonoom rijden op niveau 3 aan te bieden. Dat is een belangrijke stap, want daarbij hoef je niet meer je ogen op de weg te houden als bestuurder. En dan wordt autonoom rijden pas interessant.

Toch klinkt dit leuker dan het is, want in de praktijk zijn de mogelijkheden nog zeer beperkt. In Nederland is het sowieso niet toegestaan en in Duitsland alleen onder hele specifieke omstandigheden. Het is alleen toegestaan op sommige stukken snelweg, en het systeem werkt niet bij snelwegsnelheden… De maximumsnelheid van Drive Pilot was namelijk 60 km/u.

Mercedes heeft nu echter een update, waardoor Drive Pilot ietsje bruikbaarder wordt. Das Haus durft het nu aan om de snelheid te verhogen naar 95 km/u. Niet de snelheid die je idealiter met een S-Klasse op de Autobahn rijdt, maar het begint ergens op te lijken. Kun je toch lekker autonoom langs Baustellen knallen.

Nog een kleine kanttekening: het vernieuwde systeem moet nog opnieuw gekeurd worden in Duitsland. Mercedes verwacht dat dit eind dit jaar in orde is en rekent erop dat ze het systeem in 2025 kunnen aanbieden. Overigens is het in Duitsland al legaal om autonoom 130 te rijden op niveau 3, maar zover is de techniek nog niet. Mercedes hoopt tegen het eind van het decennium zo ver te zijn.

De Duitse klanten mogen €5.950 aftikken voor Drive Pilot op hun S-Klasse. Op de EQS is het eveneens een optie, á €8.841. Deze prijzen blijven met de update ongewijzigd en Mercedes-klanten die al Drive Pilot hebben krijgen uiteraard gewoon de update.