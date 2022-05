Primeur: Mercedes biedt als eerste level 3 autonoom rijden aan

Vergeet Autopilot, Mercedes lanceert Drive Pilot en heeft daarmee een dikke primeur.

Tesla maakt al jaren furore met Autopilot, maar ze zijn natuurlijk niet het enige merk dat druk bezig is met autonoom rijden. De Duitse Drie zijn er ook mee bezig, al zijn ze misschien iets voorzichtiger. Tesla is een merk dat wel tegen een stootje kan, maar Mercedes zit natuurlijk niet te wachten op berichten over auto’s die hulpdiensten rammen. Om nog maar te zwijgen over dodelijke ongelukken.

Mercedes Drive Pilot

Die berichten zijn er ook niet geweest, maar Mercedes lanceert nu wel hun systeem van ‘hooggeautomatiseerd rijden’, zoals het zelf noemen. Mercedes heeft dit syteem ‘Drive Pilot’ gedoopt. Dat klinkt een beetje als Autopilot, maar dan net iets minder misleidend.

S-klasse en EQS

We weten al langer van het bestaan van Drive Pilot, maar nu is het zover: vanaf deze maand is het daadwerkelijk te krijgen op je Mercedes. Daarvoor moet je wel in Duitsland wonen. Vanaf 17 mei kunnen Duitse klanten Drive Pilot als optie aanvinken op hun S-klasse of EQS.

Primeur

Na Duitsland wordt Drive Pilot als het goed is ook gelanceerd in twee Amerikaanse staten. Volgens Mercedes hebben ze hiermee een primeur. Ze zijn de eerste fabrikant die “een Level 3-systeem met internationaal geldige certificering” in serieproductie neemt. Dat klinkt indrukwekkend.

Snelweg

Wat kan Drive Pilot precies? Nou, je kunt het rijden in principe volledig aan de auto overlaten. Mits je op een geschikt snelwegtraject rijdt. En niet harder gaat dan 60 km/u. Oftewel: alleen bij drukte op de snelweg. De mogelijkheden zijn dus nog redelijk beperkt.

Wat voor jezelf doen

Toch gaat Drive Pilot wel een stapje verder dan de rijhulpsystemen die jij misschien ook in je auto hebt. Die systemen – inclusief Autopilot van Tesla – zitten namelijk allemaal op niveau 2. Het verschil: met niveau 3 hoef je niet meer je ogen op de weg te houden en kun je dus wat voor jezelf gaan doen. Wél moet je nog in staat zijn om het stuur over te nemen als de auto daar om vraagt. Het is dus niet de bedoeling dat je een dutje gaat doen.

Audi

In dit verhaal moeten we eigenlijk ook Audi nog even noemen. Zij kondigden namelijk in 2017 aan dat zij de primeur zouden pakken met de nieuwe A8. In 2020 krabbelde Audi echter terug. Ze zouden meer tijd nodig hebben met de regelgeving en de A8 zou al “door een aanzienlijk deel van zijn levenscyclus heen zijn”.

Nederland

Het resultaat is nu dus dat Mercedes met Drive Pilot de eerste is. Voor ons als Nederlanders maakt het allemaal weinig uit, want hier is het wettelijk nog niet toegestaan. We zullen het dus voorlopig met niveau 2 moeten doen. En onze eigen zintuigen hebben we natuurlijk ook nog.