Mercedes G500 Final Edition is het einde van de G?

Je gaat het anders toch niet de Mercedes G500 Final Edition noemen?

De Mercedes G-Klasse is een waar icoon door er eigenlijk niet al te veel aan te veranderen. Onderhuids kreeg de auto telkens updates qua motoren, luxe en aankleding. Het grootste USP van de auto – dat heerlijk vierkante uiterlijk – bleef gewoon.

Het model is intussen heel erg populair. Als voetballer, muzikant of professionele social media persoonlijkheid ben je niets zonder G-Klasse.

Om jezelf te kunnen onderscheiden van alle andere mensen met een G-klasse, lanceert Mercedes vandaag twee speciale uitvoeringen op basis van de huidige W463.

G500 Final Edition

De belangrijkste is de G500 Final Edition. Deze auto viert de geboorte van de achtcilinder W463. In 1993 bouwde AMG namelijk speciaal voor Mercedes een luxere G-Klasse met een 5.0 V8-motor. Daarmee was een nieuw autotype geboren.

De 500 GE had de luxe van een Range Rover gecombineerd met de terreinvaardigheid van een Defender, als het ware. Maar dan betrouwbaar. Deze Mercedes G500 Final Edition is een hoedtik aan dat model.

Mercedes gaat 1.500 stuks ervan bouwen. Er zijn drie kleuren, waarvan er van elk 500 exemplaren komen: Obsidian Black, Opalite White Magno en Olive Magno (die zie je op de foto’s). Het interieur is voorzien van het speciale ‘Manufaktur’ lederpakket. Met name dat nappaleder voor de hemel ziet er geweldig uit:

Volgens Dr. Emmerich Schiller (de grote G-Klasse baas) nemen we afscheid van de G500. Er komt geen opvolger. De Duitse prijs bedraagt 196.350 euro.

G63 AMG Grand Edition

Een ander feestje is deze G63 AMG Grand Edition. Deze auto viert de komst van de eerste G63 AMG in 2002. Dat was nog een bijzondere uitvoering met een atmosferische 6.3 liter V12 en 444 pk.

Naar het schijnt zijn er slechts vijf van gebouwd. Van deze G63 AMG Grand Edition gaan er meer gebouwd worden: 1.000 exemplaren. Tegenwoordig zijn hele dure SUV’s beter te verkopen dan vroeger.

De G63 AMG Grand Edition is er maar in één kleur: Night Black Magno. De gouden details (velgen, stickers aan de zijkant, beschermingsplaat onder de voorbumper en dergelijke) zorgen voor een heerlijk retro-contrast.

Ook de ster in de grille is nu goud, Kalahari Gold Magno om precies te zijn. In het interieur is het wederom een combinatie van zwart (Manufaktur nappaleer) met goud. De vraagprijs van de G63 Grand Edition is 228.896,40 euro.

En in Nederland?

Het is dus het einde van de G500 aanstaande is. Over de G63 is Mercedes wel heel duidelijk: die blijft nog even in productie. De Mercedes-Benz G-Klasse is in Nederland al een tijdje niet meer te zien in de configurator. Dit is vanwege de zeer beperkte beschikbaarheid. In Nederland is de auto wel degelijk leverbaar bij de Mercedes-Benz-dealer.