Deze elektrische Defender zorgt voor wat extra spanning tijdens je safari.

Een hang naar het verleden hebben en elektrisch willen rijden: het lijkt nog steeds tegenstrijdig. Toch zijn er mensen die elektrisch willen rijden in een klassiek ogende auto. Dat blijkt uit het feit dat dit soort auto’s telkens weer voorbij zien komen.

De nieuwste auto in deze categorie is de Twisted NAS-E. Je ziet het goed, dat is een elektrische Defender. Niettegenstaande het feit dat er een opvolger is, blijven er varianten komen van de oude Defender. Het imago van deze auto is ongeveer net zo onverwoestbaar als de auto zelf.

De NAS-E (waarom krijg ik opeens zin in een Aziatisch gerecht?) komt er in twee varianten. De basisuitvoering heeft 217 pk en 380 Nm koppel. De actieradius van de elektrische Defender komt met een 60 kWh-accu uit op zo’n 320 km. Op avontuur gaan wordt daarmee dus een stukje extra avontuurlijk.

Er komt ook nog een NAS-E Plus. Deze krijgt 325 pk en 420 Nm koppel. Het accupakket blijft hetzelfde, dus je moet niet rekenen op een grotere range. Waar je wel op kunt rekenen: extra ruige looks. De Plus krijgt namelijk een bullbar, sidebars, verstralers en striping. Als je geen Plus te pakken kunt krijgen: niet getreurd. Aftermarket-onderdelen voor een Defender zijn er in overvloed.

In een kale NAS-E kom je overigens ook niet al te veel tekort. Die heeft bijvoorbeeld gewoon luxe zaken als een airco, een achteruitrijcamera en een infotainmentsysteem met touchscreen en navigatie.

Helaas zullen er niet veel mensen eentje kunnen bestellen. Deze elektrische Defender is namelijk alleen voor de VS en er worden maar 30 stuks van gebouwd. De Amerikanen mogen minstens $185.000 (ca. €159.000) voor een standaard NAS-E betalen en $210.000 (ca. €180.000) voor een NAS-E Plus.

Degenen die een ouderwetse look willen én een ouderwetse motor zijn trouwens ook bij Twisted aan het juiste adres. Ze bouwen namelijk ook Defenders met Corvette V8’s.