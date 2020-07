Formule E 2020: tijden, data en wat je moet weten

Ook de Formule E gaat weer van start. In tegenstelling tot de Formule 1, kiest men hier voor een heel rigoreuze optie. Daarom hebben we voor alle autosportliefhebbers even op een rijtje gezet wat er gaat gebeuren.

Het coronavirus heeft de gehele wereld geraakt. Dat was heel erg te merken aan het gebrek aan sporten die werden beoefend wereldwijd. Natuurlijk waren er ergere dingen aan de hand dan een wedstrijd die niet doorgaat, maar het was zeker een gemis.

Corona

Gelukkig zien we dat men links en rechts aan het kijken is om het seizoen voort te zetten, af te sluiten of op een andere wijze vorm te geven. Voor de Formule 1 geldt op dit moment een alternatieve kalender. Onlangs zijn er twee extra circuits bevestigd die eerste niet op de kalender stonden. Voor de rest is het nog onduidelijk.

Formule E

In het geval van deze elektrische raceklasse lag het nog een tandje lastiger. Voor een zo groot mogelijke exposure, minimale drempel en technische redenen wordt er voornamelijk gereden op stratencircuits.

Dichtbevolkt

Gelukkig heeft de leiding besloten om toch het seizoen af te sluiten. Dat was bij de Formule E een stukje lastiger dan bij Formule 1 of andere autosportevenementen. Zoals gezegd speelt Formule E zich voornamelijk af in dichtbevolkte steden. Veel gemeenten zitten nog niet te wachten op enorme evenementen met veel bezoekers.

Berlijn Tempelhof

De oplossing die gevonden is, is vrij simpel doch effectief. Er worden zes resterende races verreden. Deze vinden allemaal plaats op Tempelhof, Berlijn. Het zijn drie back to back races. Dus twee dagen twee races, gevolgd door een dag pauze. In die dag kunnen de teams de balans opmaken en kan de organisatie de baan wijzigen.

De agenda komt er als volgt uit te zien:

5 Augustus

Berlin E-Prix (layout 1, Race 1)

Kwalificatie: 14:00

Race: 18:30

De eerste race zal 5 augustus verreden worden. Zoals altijd zijn de kwalificatie en de race op het zelfde moment. Een verschil met de vorige E-Prix van Berlin is dat men in tegengestelde richting rijdt.

6 Augustus

Berlin E-Prix (layout 1, Race 2)

Kwalificatie: 14:00

Race: 18:00

Op 6 augustus wordt exact dezelfde race gereden als op 5 augustus.

8 Augustus

Berlin E-Prix (layout 2, race 1)

Kwalificatie: 14:00

Race: 18:00

De baan is nu identiek aan de normale gang van zaken op Tempelhof. De rijrichting is nu tegen de klok in, zoals ze dat voorheen ook altijd deden in de Formule E.

9 Augustus

Berlin E-Prix (layout 2, race 2)

Op 9 augustus wordt exact dezelfde race gereden als op 8 augustus.

12 Augustus

Berlin E-Prix (layout 3, race 1)

Kwalificatie: 14:00

Race: 18:00

13 Augustus

Berlin E-Prix (layout 3, race 2)

Kwalificatie: 14:00

Race: 18:00

Op 13 augustus wordt exact dezelfde race gereden als op 12 augustus.

Waar kan ik de Formule E races volgen?

De races worden uitgezonden via social media, YouTube en andere kanelen. Via de Eurosport player kun je alles volgen.

Mutaties

Ook in een seizoen waarbij er weinig gebeurt op de baan, kan er veel in de achterkamertjes gebeuren. Ook in de Formule is er het nodige gebeurd:

Oud Formule coureur Pascal Wehrlein nam afscheid bij Mahindra en keert niet terug

Hij wordt vervangen door Alex Lynn. In 2014 won hij nog de GP3 series. Sindsdien is hij onder F1 testrijder bij Williams geweest en heeft hij al een paar seizoenen Formule E gereden.

Daniel Abt zijn zeldzame on-Duitse gevoel voor humor werd beloond met ontslag bij Abt Schaeffler. Hij zal het seizoen vervolgen bij laagvlieger Nio.

René Rast vervangt Daniel Abt. Hij won in 2013 de Dacia Logan cup (echt waar!). In 2017 won Rast het iets prestigieuzere DTM.

Wat is de stand in het Formule E kampioenschap?

Formule E tussenklassement coureurs:

Posities Coureur Team Punten 1 Da Costa DS Techeetah 67 2 Evans Jaguar Racing 56 3 Sims BMW Andretti 46 4 Günther BMW Andretti 44 5 Di Grassi Audi Sport ABT 38 6 Vandoorne Mercedes 38 7 Mortara ROKiT-Venturi 32 8 Vergne DS Techeetah 31 9 Rowland Nissan e.dams 30 10 Bird Envision Virgin 29 11 Buemi Nissan e.dams 27 12 Lotterer Porsche 25 13 DE VRIES Mercedes 18 14 Wehrlein Mahindra* 14 15 FRIJNS Envision Virgin 10 16 Calado Jaguar Racing 10 17 Abt Nio 8 18 d’Ambrosio Mahindra 3 19 Massa ROKiT-Venturi 2 20 Hartley GEOX Dragon 2 21 Turvey Nio 0 22 Müller GEOX Dragon 0 23 Jani Porsche 0 24 Qing Hua Nio 0 25 Rast Audi Sport ABT 0

Formule E tussenklassement teams:

Positie Team Punten 1 DS Techeetah 98 2 BMW Andretti 90 3 Jaguar Racing 66 4 Nissan e.dams 57 5 Mercedes-Benz 56 6 Audi Sport ABT 46 7 Envision Racing 39 8 ROKiT Venturi 34 9 Porsche 25 10 Mahindra 17 11 GEOX Dragon 2 12 Nio 0

Deze coureurs wonnen de E-Prix van Berlijn al eens eerder:

2019 – Lucas di Grassi

2018 – Daniel Abt

2017 – Felix Rosenqvist

2017 – Sebastian Buemi

2016 – Sebastian Buemi

2015 – Jerome d’Ambrosio

Team Autoblog zal verslag doen van alle races.