Sebastian Vettel kan beter stoppen met de Formule 1, aldus rally-legende Walter Röhrl. En niet omdat hij niet meer weet wat winnen is…

Viermaal wist Sebastian Vettel het wereldkampioenschap binnen te slepen bij de Formule 1. Maar nu krijgt hij toch wel de nodige kritiek over zicht heen. Vettel is tegenwoordig namelijk helemaal van het klimaat. Dat moet beschermt. En dat gegeven vloekt met zijn leven als Formule 1 rijder. Hij vliegt de hele wereld over om vervolgens een weekeinde lang met zijn bolide uitlaatgassen de wereld in te sturen. Om nog maar te zwijgen over de hoeveelheid fijnstof hij tijdens zo’n Grand Prix produceert.

Zeurpiet

Tweemalig wereldkampioen rally en Duitse legende Walter Röhrl neemt geen blad voor de mond als Bild am Sonntag hem naar zijn mening over Sebastian Vettel vraagt.

Hij kan moeilijk zeuren dat hij iets voor het milieu wil doen en tegelijkertijd de wereld rondvliegen met de Formule 1. Je moet dan consequent je leven daarop aanpassen

Sportief overtuigt Vettel ook al niet in zijn Aston Martin en Röhrl vraagt zich dan ook af wat er met Vettel is gebeurd. De bolide van Vettel is niet het topmateriaal waar Sebastian op had gehoopt. Maar los daarvan wijst de rallylegende erop dat je na 15 jaar in de autosport eens terugkijkt en dan tot de conclusie komt dat je een milieuvervuiler bent, dan moet je er gewoon mee ophouden. Sebastian Vettel kan beter stoppen.

Mick Schumacher kan er niets van

De 75 jarige oud rallyrijder pakt ook meteen even Mick Schumacher aan. Daar loopt het ook niet lekker. Samen met Nicholas Latifi is Mick de enige coureur die nog geen enkel WK-punt gepakt heeft. Dat terwijl teamgenoot Kevin Magnussen keer op keer in de top 10 weet te finishen.

Dat brengt extra veel druk voor Schumacher junior. Dan maakt hij ook nog eens regelmatig dure brokken en dat gaat hem opbreken. De conclusie van Röhrl: hij heeft niet het talent van zijn vader. Met zo’n naam wek je verwachtingen en die maakt hij niet waar.