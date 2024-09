Volvo Amazon op Marktplaats heeft dikke turbo power

Een zelfgebouwde restomod wakkert bij jou de Need for Swede aan. Koop deze Volvo Amazon met turbopower op Marktplaats!

Bij de merknaam Volvo denken we tegenwoordig vaak aan China, doch nog niet zo lang geleden roepte het merk vooral associaties op met kloeke, vierkante sedans en stations. Toch was er ook nog een heel ander Volvo voor de 240, 740, 850 en V70. Een Volvo met elegante koetsen en wulps design. En dan hebben we het niet alleen over de P1800.

Ook Volvo’s ‘normale’ modellen waren bijzonder (fraai). Zo was er de bekende kattenrug, intern bekend als PV444/544. Maar nog mooier (kwestie van smaak) was diens uiteindelijke opvolger (de modellen werden aanvankelijk naast elkaar geproduceerd); de Amazon. De interne bouwcode daarvan was overigens de 120-serie en de auto werd ook wel de Volvo Canadian genoemd in -je verwacht het niet- Canuckistan. Er was daar namelijk ook een fabriek die het model maakte (net zoals -naast in Zweden- in Gent, Durban en Chili).

De Amazon was ook extreem woke. Want hoewel het logo van Volvo in die tijd nog hetzelfde was als het symbool voor pure mannelijkheid, is de naam Amazon (Zweeds: Amason) natuurlijk een verwijzing naar de hete vrouwelijke strijders uit de Griekse mythologie. Zo was het hele gender-spectrum dus gecoverd door Volvo in 1956.

Qua looks is de Amazon zeker geen hoekig design dat later synoniem werd met het merk. Designer Jan Wilsgaard gaf aan dat hij inspiratie op had gedaan door een Kaiser die hij tegenkwam in de haven van Gotenburg. De ‘ponton’-styling, ronde vormen en het vele chroom doen inderdaad wel denken aan de Amerikaanse sleeën uit die tijd. Wel natuurlijk op een wat meer op de Europese leest geschoeid frame qua formaat.

De Amazon was de eerste auto met gordels standaard en later zelfs met driepuntsgordels standaard voor alle markten. Wat de toon zette voor het aankoopargument veiligheid dat Volvo in de decennia nadien zo graag benadrukte. De motoren waren helaas niet heel inspirerend. De dikste motor was een twee-punt-nul vierpitter en de versnellingsbak had maximaal vier verzetten. Aanvankelijk zelfs maar drie, ook als die handgeschakeld was.

Het exemplaar op Marktplaats van een AB-lezer is echter flink aangepast om dit gebrek aan power te compenseren. Onder de kap huist nu een 2.3 liter turboblok uit een Volvo 940 turbo (uiteraard). De motor is gekoppeld aan een ‘M90′ handgeschakelde vijfbak. De auto is op de rollenbank gezet en daar bleek dat er 221 pk op de wielen(!) geleverd te worden. Afhankelijk van met welk aandrijvingsverlies je rekent komt daar dus nog wat bij voor het aantal pk’s aan de krukas.

Dit is geen plug-and-play operatie, dus veel is aangepast om het allemaal te laten werken. Tevens is het onderstel aangepast om het vermogen op de weg te krijgen (stabi’s, remmen, velgen, je kent het wel). De meeste onderdelen komen van andere hete Volvo’s. Zoals de remmerij van een Volvo 240 Turbo.

Zoals de eigenaar zegt is hij vroeger in een vat met benzine gevallen. Maar hij neemt nu wel afstand van deze creatie. Voor een schappelijk bedrag van 9.999 Euro, kan je deze zelfgebouwde restomod kopen. Stuk goedkoper dan een Alfaholics, Singer, Totem, Kimera, Tuthill enzovoorts dus. Koop dan?