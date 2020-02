Met deze Ford verneder je Ferrari’s

Zo’n beetje elke Ferrari bijt in het stof als jij gas geeft in deze Ford.

Mocht je Ford versus Ferrari hebben gezien: even gaan kijken. Natuurlijk zit er wat Hollywood drama in, maar de film is vrij waarheidsgetrouw en vooral heel erg vermakelijk.

Ford versus Ferrari

Bij Ford versus Ferrari denkt men Ford als David en Ferrari als Goliath, wat niet helemaal klopt. Ford is (en was) een enorme multinational dat wereldwijd miljoenen auto’s verkocht. Ferrari is een klein raceteam dat enkele duizenden auto’s aan de man brengt om hun raceactiviteiten te kunnen bekostigen. Maar als het gaat om de auto’s zelf, is een Ford ietwat nederiger dan een Ferrari. Ook al rijd je in een Shelby Mustang GT350, toch geen kinderachtige auto, dan is de Ferrari 812 Superfast die naast je stopt bij het verkeerslicht superieur aan jou en jouw auto.

Fathouse

Maar mocht de Mustang-eigenaar zijn GT350 naar de firma Fathouse hebben gebracht, dan dient de Ferrari bestuurder goed op te letten. Fathouse doet namelijk niet alleen aan chiptuning of een sportuitlaat. Voor de GT350 hebben zij de 1000R-kit ontwikkeld. Deze zorgt ervoor dat het vermogen van 526 pk stijgt naar meer dan 950 pk, dankzij de installatie van twee turbo’s. Die 950 pk (en 932 Nm) haal je als je E85 tankt. Als je ’93’ tankt, dan blijven er nog 806 paarden (en 917 Newtonmeters) over.

Sneller dan een 812

Dat niet alleen, veel andere onderdelen waaronder het spruitstuk, brandstofsysteem en compleet uitlaattraject worden aangepast bij deze Ford. De 0-100 km/u sprint duurt nu 2,5 seconden, de kwartmijl is afgeragd in 9,9 seconden en de topsnelheid bedraagt een bescheiden 297 km/u. Daarmee komt de Fathouse Shelby 1000R sneller van zijn plek dan de 812 van Ferrari. Mocht je zeker willen weten dat je sneller bent, dan is een 1200R of 1400R kit ook mogelijk. De getallen corresponderen ongeveer met de geleverde pk’s.

1400R

Als je kiest voor de 1400R (waarom niet?), dan heb je de beschikking over 1.400 pk. De 0-100 km/u sprint moet in 1,9 seconden achter de rug zijn. Dat is niet alleen bizar snel voor een auto, maar al helemaal voor een vrij simpele achterwielaandrijver. Wellicht dat je ‘m daarvoor even op dragrace specificatie banden moet zetten. De kwartmijl is in 8,2 seconden gedaan en voluit op de Autobahn kun je 354 km/u aantikken. Prijzen beginnen voor 40.000 dollars. Dan moet je wel je eigen GT350 meenemen.