Met deze hete Moto2-fiets van Triumph zet je iedereen voor schut

Geen apex is meer veilig.

Triumph heeft dit jaar een behoorlijke stap gezet om zichzelf in de schijnwerpers te plaatsen. Het is toegetreden tot het Moto2-kampioenschap, de klasse net onder de MotoGP. Hier is het niet actief met een fabrieksteam, maar als leverancier van de motorblokken die door alle andere teams worden gebruikt. Een ietwat vreemde vertoning, aangezien KTM, MV Agusta en andere constructeurs allemaal ronken op dezelfde, Britse wijze.

De motoren worden aangedreven door een 765cc driecilinder, waarvan de wortels liggen bij de Street Triple RS van Triumph. Het blok is uiteraard op de nodige vlakken aangepast om op het circuit de beste prestaties te leveren.

In een soort heen-en-weer actie heeft Triumph ditzelfde raceblok teruggeplaatst in een motor voor de straat. Om zijn klanten het absolute wedstrijdgevoel te geven, heeft Triumph een nieuwe tweewieler voorzien van deze 765cc driepitter. Het gaat om een gelimiteerde versie van de Daytona, die de voor de hand liggende naam ‘Moto2 765’ meekrijgt.

De driecilinder in de Daytona is Triumph’s krachtigste 765cc-productiemotor ooit. De Daytona beschikt over 130 pk, wat in zijn volledigheid vrijkomt bij 12.250 tpm. Het piekkoppel van 80 Nm is te bereiken bij 9.750 tpm.

In ieder opzicht is het de beste Daytona die Triumph ooit heeft bedacht. Naast een krachtige driecilinder heeft hij namelijk ook zeer sportieve remmen van Brembo, racevering van Öhlins, plakkerig Diablo Supercorsa-rubber van Pirelli en een luidruchtige raceuitlaat van Arrow. Daarbij is de Daytona de lichtste fiets in zijn reeks.

De Daytona Moto2 765 zal ongetwijfeld goed in de smaak zal vallen bij het fanatiekere publiek, maar wie er een wil hebben, zal snel moeten handelen. Triumph brengt namelijk maar 765 stuks naar Europa. De prijs is vooralsnog onbekend.