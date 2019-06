MotoGP-legende Valentino Rossi gaat DTM doen

De een na de ander probeert het.

Een van de meest legendarische motorrijders ter wereld, Valentino Rossi, heeft onthuld dat hij in de nabije toekomst weer de overstap zal maken naar vier wielen. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen zal hij binnenkort instappen in een DTM-auto om een raceweekend mee te draaien als gastcoureur.

Dit heeft Rossi verteld in een gesprek met een Duitse televisiezender. In het item van Sat.1, dat opgenomen is bij Rossi thuis op de ranch, vertelt de Italiaan dat hij de recente ontwikkelingen in de sport op de voet heeft gevolgd en vooral benieuwd was hoe collega Andrea Dovizioso het zou doen. De Ducati-rijder, eveneens een Italiaan, maakte afgelopen weekend op het circuit van Misano zijn opwachting in de toerwagenklasse en eindigde daar tot tweemaal toe buiten de top tien.

In het gesprek met de televisiezender vertelt Rossi dat het eigenlijk de bedoeling was dat hij samen met Dovizioso mee had moeten doen, maar dat hij uiteindelijk niet in staat was deel te nemen. De baas van de DTM, oud-Formule 1-coureur Gerhard Berger, had de beide MotoGP-rijders uitgenodigd in een poging meer bezoekers te trekken naar Misano. Door zijn banden met de Volkswagen Group mocht Dovizioso instappen bij Audi, Rossi had naar verluidt plaats moeten nemen in een BMW M4.

Het is niet de eerste keer dat Valentino Rossi een dergelijke overstap maakt. Rossi heeft in 2006 bijvoorbeeld getest voor het Formule 1-team van Ferrari. “The Doctor” was zo snel dat Schumacher hem probeerde te overtuigen te tekenen bij het team. Rossi besloot uiteindelijk toch voor de tweewielers te kiezen en is sindsdien niet teruggekeerd. Wel rijdt hij zo nu en dan rally.