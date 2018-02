Triumph onthult nieuw straatmonster met 150 pk

Hoe wil je je Ducati: rare, medium of well done?

Fans van motorfietsen hebben weer reden genoeg om een glimlach op het gezicht te toveren. Triumph heeft recentelijk namelijk de nieuwe generatie van de Speed Triple onthuld. De Speed Triple, die halverwege de jaren ’90 het streetfighter segment behoorlijk populairder maakte, krijgt een reeks vernieuwingen, waardoor hij de meest geavanceerde en krachtigste Speed Triple in de geschiedenis wordt.

De Speed Triple is praktisch van top tot teen vernieuwd, maar pronkt vooral met zijn volledig nieuwe motor. De Triumph krijgt een 1050cc drie-in-lijnmotor die zo’n 150 pk en 117 Nm koppel produceert. Het blok verschilt hevig van zijn voorganger, aangezien hij bestaat uit 105 nieuwe onderdelen. Triumph ging o.a. aan de haal met de krukas, de zuigers en de cilinderkoppen. Tevens gromt de driecilinder nog brutaler dan voorheen; altijd een welkome verrassing. Daarbij moet gezegd worden dat de motor, in vergelijking met zijn voorganger, ruim 1.000 toeren meer maakt.

Overigens probeert Triumph het gat met de concurrentie verder te dichten door allerlei technologische nieuwtjes in hun motorfiets te verwerken. Zo krijgt de Speed Triple een 5″ TFT-scherm, keyless go en zorgen nieuwe ABS en traction control systemen met speciale bochtenfuncties voor een veiligere wegligging.

De nieuwe Triumph Speed Triple komt in twee smaken: de standaard S, en de agressievere RS. Laatstgenoemde geniet van de fijnere, sportievere Öhlins vering en een hele reeks aan extra koolstofvezel onderdelen. Daarnaast is hij drie kilogram lichter, waardoor hij slechts 189 kg weegt. Niet zo licht dat je hem eenvoudig op je rug kunt dragen, maar desondanks een prima gewicht voor het beestje.

De RS staat vanaf eind april bij de dealers, terwijl je de normale S een paar weken later pas kunt oppikken.