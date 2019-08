In deze Citroën camper is er genoeg ruimte voor je speeltjes

Hier kun je tenminste iets mee.

Citroën heeft een nieuwe niche gevonden om klanten te scoren: die van rondreizende motorsporters. De Fransen kwamen vorig jaar op de proppen met een eerste model in dit segment, in de vorm van de Jumper Biker Solution. Het merk vond de naam zo goed passen, dat het deze opnieuw heeft gebruikt voor een tweede versie.

De Citroën Jumper Biker Solution Multi is, zoals zijn naam doet vermoeden, tot nog meer in staat dan het origineel. Wie op weg gaat met de capabele camper, kan bijvoorbeeld zijn motorfiets (inclusief zijspan!), quad, kart of zelfs zijn jet ski meenemen. De ‘Multi’-uitvoering onderscheid zich nog verder van het instapmodel door binnenin een elektrische lier te hebben, zodat je het pleziervoertuig naar keuze niet met man en macht naar binnen hoeft te trekken. Eenmaal binnen wordt het voertuig op zijn plaats gehouden door een speciaal slot, zodat hij bij een flinke rempartij niet ineens door de cabine vliegt.

Dat de Jumper Biker Solution voldoende ruimte heeft voor zulke apparaten, betekent niet dat er geen plaats meer is voor mensen. Integendeel, volgens Citroën moeten er juist vier personen comfortabel in kunnen slapen. Zo kan er boven de parkeerplaats een bed worden uitgeklapt, waarop twee man kunnen uitrusten.

De ‘Multi’-uitvoering is gebaseerd op de Citroën Jumper L3H2 en wordt aangedreven door een 165 pk sterke BlueHDi-dieselmotor. Over de grens, in Duitsland, kost hij 51.100 euro.