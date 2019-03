Dít is de productieversie van de Sono Motors Sion

"I'm gonna be Iron like a Lion in Sion..."

De afgelopen jaren hebben we van een heel aantal merken afscheid mogen nemen. Gelukkig zijn daar ook een paar zeer interessante bijgekomen. Kijk alleen al naar Tesla. We kunnen zeggen van de Amerikaanse fabrikant wat we willen, maar ze hebben de markt goed wakker geschud. Een ander merk wat ook enorme potentie heeft is Sono Motors. In tegenstelling tot Tesla mikken zij op de onderkant van de markt. Het ding moet namelijk spotgoedkoop worden.

De benadering van het concept auto is heel minimalistisch. Gelukkig meer in de trant van de Citroen 2CV in plaats van de Tata Nano. De Sono Motors Sion is lelijk, maar dat is niet erg. De Sion is namelijk een auto met zonnepanelen. Die moeten logischerwijs aan de buitenkant gemonteerd worden, daardoor heeft de auto een vrij eenvoudig styling met rechte lijnen. Strak, goedkoop en functioneel.

De Sion kan dankzij de zonnecellen een afstand afleggen van 34 kilometer. Gelukkig kun je de auto ook met een stekker opladen. De auto heeft een lithium-ion accupakket van 35 kWh. De actieradius bedraagt zo’n 250 kilometer (255 volgens de WLTP-cyclus). Ondanks dat het een eenvoudige budget auto moet worden, is de auto relatief vlot: in 9 seconden zit je al op de 100 km/u. Op de linkerbaan van de snelweg heb je minder te zoeken: harder dan 140 km/u gaat het niet.

Geheel in lijn met de filosofie van Henry Ford wordt er slechts één uitvoering van de Sono gebouwd. Ze zullen allemaal identiek zijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat zwart de populairste kleur is, dus de auto wordt alleen in het zwart geleverd. De prijs is afhankelijk van van welke constructie er gekozen wordt, maar reken je ‘m direct af, dan moet je 25.500 euro neertellen. Op dit moment staat de teller op 9.417 pre-orders.

