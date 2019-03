700 pk bij de dealer voor 7.000 euro kan gewoon

Toch wat anders dan 30 pk erbij chippen.

Omdat autorijden in Nederland een welhaast criminele activiteit is, hebben wij ‘Ollanders weinig meegekregen van de Muscle Car revival. Ford trapte af in 2004 met de vijfde generatie Mustang. Concurrenten Chevrolet (Camaro) en Dodge (Challenger) volgden gestaag. Wie weleens in een zo’n auto heeft gereden, zal het zijn opgevallen dat de auto’s minder hoogwaardig aanvoelen dan Europese sportwagens met een gelijkwaardig vermogen. Dat is een echter foute redenatie.

Dat komt omdat ze véél goedkoper zijn. In Nederland zien we dit soort auto’s bijna nooit. Mede dankzij een enorme fiscale afdracht aan Klavertaks en Jettengeld, die het geld verbrassen aan duurzame quinoa en geitenwollen voorbehoedsmiddelen. Of zoiets. Enfin, terug naar de muscle car. Het hele idee is dat er een paar dingen goed zijn: styling, achterwielaandrijving en een dikke V8. De rest kun je zelf aanpassen.

Daar zijn gerenommeerde tuners voor, maar je kan tegenwoordig ook bij de dealer terecht voor aanpassingen aan je auto. Voor vandaag kunnen we aankloppen bij de Ford dealer. Ford Performance en Roush hebben de handen ineengeslagen voor een compressor-kit voor de V8 uit de Mustang. Normaliter is deze goed voor zo’n 435 pk, maar als je de R2650-kit monteert op de Mustang, stijgt het vermogen naar 700 pk en het koppel naar 827 Nm! Dat is net zoveel als de nieuwste Shelby GT500. Let wel: bij die auto is álles aangepast: onderstel, remmen, koeling, differienteel et cetera.

Dat is nog niet eens het beste nieuws. De kit kost namelijk slechts 7699 dollar, omgerekend 6.775 euro! Daarnaast garanderen Roush en Ford wel een behoorlijke kwaliteit, je krijgt namelijk maar liefst 3 jaar garantie. Je kan de kit laten monteren bij de Ford dealer, dat moet dan wel gebeuren door een ‘Automotive Service Excellence’ monteur.