Te koop: extreem zeldzame Lancia met een Nederlands tintje

En met een Nederlands tintje bedoelen we niet alleen de gele kentekenplaten.

De hyena is niet een dier dat veel positieve associaties oproept. Marketingtechnisch is het dus niet het meest voor de hand liggende naam om op je auto te plakken. Toch heeft deze Lancia de naam Hyena gekregen. Als je naar het design kijkt, is het dan wel weer een logische keuze.

De Hyena is niet alleen qua naam een buitenbeentje. Het is op heel veel vlakken een bijzondere auto. Dat geldt nog eens extra voor dit specifiek exemplaar, maar daar komen we zo op terug. Eerst even: wat is de Hyena überhaupt voor auto?

Het Hyena-project zag begin jaren ’90 het levenslicht als ontwerp van Marco Pedracini. Degene die er echter voor zorgde dat de auto werkelijkheid werd was een Nederlander: Paul Koot. Hij was destijds de Lancia-importeur in Nederland. Koot benaderde Lancia met het plan om een nieuw model te bouwen in samenwerking met Zagato. Lancia zag hier uiteindelijk geen brood in, waardoor Paul Koot het project zelf financierde samen met Zagato.

De ontwerp van Pedracini deed sterk denken aan de Alfa Romeo SZ, ook een creatie van Zagato. Dat is geen toeval: de voorruit, zijruiten en achterruit zijn een op een overgenomen van de SZ. Ook het frame van de deuren en de koplampen zijn afkomstig van de markante Alfa.

Onderhuids was de auto echter wel een echte Lancia. Een Delta HF Integrale Evoluzione diende namelijk als basis voor de Hyena. De viercilinder turbo had in de Delta 210 pk, maar dit vermogen werd in de Hyena opgeschroefd naar zo’n 250 tot 300 pk. Het exemplaar dat nu te koop staat is een van drie Lancia Hyena’s met 300 pk.

Het model is allesbehalve een succes geworden: er zijn niet meer dan 24 stuks gebouwd. De Lancia Hyena die nu te koop staat is de laatst die ooit gebouwd is. Wat de auto extra bijzonder maakt: hij was in het bezit van Paul Koot himself. Ook is dit de enige Hyena die uitgevoerd is in Madras Blue.

Deze zeer exclusieve Lancia wordt momenteel aangeboden door RM Sotheby’s. De auto’s die dit veilinghuis aanbiedt staan meestal niet om de hoek, maar in dit geval is dat anders. Hoewel de foto’s duidelijk elders gemaakt zijn, is de auto gewoon op te halen in Tilburg. Dan moet je uiteraard wel zorgen dat je het hoogste bod uitbrengt. Volgens de verwachting van RM Sotheby’s zal dit tussen de €160.000 en €200.000 liggen. Je moet er wel snel bij zijn: de online veiling eindigt donderdag.

Foto’s: RM Sotheby’s/Dirk de Jager