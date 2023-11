Met deze SF-23 livery wil Ferrari graag tweede worden

Dat bedoelen we positiever dan dat het klinkt. Want deze SF-23 livery is een beetje speciaal.

Ondanks enkele lichtpuntjes is 2023 nog niet het seizoen voor de Scuderia Ferrari. De snelheid zit er in de kwalificaties soms aardig in, met name met Charles Leclerc aan het stuur. In de race weten ze het nog niet echt vast te houden. Het team uit Maranello heeft wel een race gewonnen: de Grand Prix van Singapore 2023.

Dat was een race waar Red Bull hopeloos uit vorm was. De race – die op een stratencircuit in de stad in de nacht plaats vond – bleek een perfect podium van Carlos Sainz. Misschien dat het met de GP van Las Vegas wederom gaat gebeuren. Dat is ook een stratencircuit waar men in de nacht rijdt.

Nevada

Dit jaar rijden we voor het eerst sinds lange tijd in de gokstad in Nevada. Er was ooit een ‘Ceasars’ Palace Grand Prix’. Ceasars’ Palace is een enorm hotel en op de parkeerplaats daarvan werd er een baantje uitgestippeld. Op dat baantje mochten de F1-coureurs dan hun kunsten vertonen.

Dit is de layout van de GP van Las Vegas 2023.

Van de teams die toen meededen, staan er een paar nog steeds (alweer) op de grid. Denk aan Williams, Renault (nu Alpine), Alfa Romeo en McLaren. Oh, en uiteraard Ferrari natuurlijk! Dat merk viert de terugkeer naar Sin City met speciale overalls voor Carlos Sainz en Charles Leclerc.

Livery voor SF-23!

We vroegen ons toen ook af of Ferrari iets ging doen aan de livery van de auto en ….. jazeker! Bij Ferrari hebben ze een nieuwe livery aangekondigd voor de komende race. Net als met de overalls is er gekozen voor een een eenvoudige samenstelling. Een – zo lijkt het althans – iets donkerder rode lak en alle logo’s zijn wit.

Deze kleurstelling is niet een ode aan de Ferrari’s waarmee het team meedeed aan de Ceasars’ Palace Grand Prix. Nee, Ferrari wil de nadruk leggen op de Amerikaanse successen.

Denk aan de Ferrari 312T uit 1971 (van de Amerikaanse coureur Mario Andretti) en de 312T4 in 29172. Daar reed dan geen Amerikaan in, maar een Canadees (Gilles Villeneuve). Ach ja, in de VS vinden ze Nederlanders ook maar Duitsers.

Hopelijk krijgt het team met de scharlakenrode auto’s vleugels met deze nieuwe livery voor hun SF-23. Op dit moment staat Ferrari namelijk op de 3e plaats in het kampioenschap met 362 punten. Mercedes zit daar met 382 punten niet zo gek ver voor. Kortom: het gaat nog spannend worden!