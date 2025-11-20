Eigenaar wil Bugatti repareren met 3D-geprinte onderdelen, Rimac reageert

Een Bugatti repareren met 3D-geprinte onderdelen is misschien niet zo verstandig.

Het is een populair genre op social media: mensen die tegen relatief weinig kosten een supercar of zelfs hypercar proberen op te lappen. Een zekere Alex Gonzalez (bekend als @fxalexg op Instagram) wil dit ook doen. Er is wel een verschilletje: het gaat om zijn eigen Bugatti.

Alex Gonzalez is een omhooggevallen day trader, die graag zijn rijkdom tentoonspreidt voor zijn miljoen volgers op Instagram. Zo had hij onder meer een Bugatti Chiron Pur Sport in zijn bezit. Die heeft meneertje echter gecrasht.

De zwaar beschadigde Bugatti kwam op Copart terecht, maar kennelijk heeft Gonzalez de auto weer teruggekocht. Hij postte vorige week foto’s van de Chiron, met een ‘dreigement’ richting Bugatti. Als zij de auto niet binnen 24 uur van de zwarte lijst zouden halen zou hij alle onderdelen gaan 3D-printen.

Je zou natuurlijk verwachten dat Bugatti hier niet op reageert, terwijl ze bij zichzelf denken ‘veel plezier ermee’. Maar nee, Bugatti CEO Mate Rimac heeft zowaar persoonlijk gereageerd. We weten dat Mate heel erg down to earth is en hij heeft Gonzalez gewoon een privéberichtje gestuurd op Instagram.

Mate liet op subtiele wijze weten dat Alex uit zijn nek aan het kletsen is. “Je kunt geen onderdelen 3D-printen voor een Bugatti. Je versnellingsbak en carbon monocoque zijn waarschijnlijk beschadigd – die kun je niet 3D-printen. Net als lampen en carrosseriepanelen.”

Mate is echter de beroerdste niet en biedt Alex een alternatief. “We willen je helpen om dit op de meest kostenefficiënte manier te doen. Als de monocoque en versnellingsbak niet vervangen hoeven te worden, kost dit een stuk minder dan iedereen zegt.”

Mate Rimac had natuurlijk ook niet kunnen reageren, maar hij laat zich weer van zijn beste kant zien. Wie weet rijdt deze Chiron straks toch weer rond, met échte Bugatti-onderdelen.

Via: Carscoops