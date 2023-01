Met je eigen auto over de Nürburgring wordt een stuk relaxter

Het gevaar van een afstand zien aankomen is wel zo fijn. Daarvoor zijn nieuwe Nürburgring werkzaamheden.

Rijden over de Nürburgring is een leuk tijdverdrijf en iets dat veel petrolheads op de bucketlist hebben staan. Maar voor veel petrolheads blijft dat vaak bij games. Simpelweg uit (goed doordachte) veiligheidsoverwegingen. Autoverzekeringen lopen er niet warm voor om je dekking te geven op de ‘Ring en dat is niet voor niets. Als het mis gaat, dan kost het al gauw serieuze pegels. Je eigen schade, de schade aan de eventuele tegenpartij, de schade aan de baan. En oh ja, je wil ook nog naar huis..

Zelfs rustig rijden over de Nürburgring Nordschleife met toeristenfahren is niet zonder risico. Je bent immers niet alleen op de weg en helaas zitten er geregeld malloten tussen die zichzelf Max Verstappen wanen.

Gelukkig staan er geregeld marshals langs de baan om je te waarschuwen met vlaggen. Voordat je een rondje gaat is het goed om te weten wat die vlaggen überhaupt betekenen, want dit is een belangrijk onderdeel van de veiligheid van jou en anderen op de ‘Ring.

Maar het kan altijd veiliger. De Nürburgring Nordschleife kent veel blinde bochten, waardoor het gevaar soms op een plek zit waar je het niet verwacht. Om de veiligheid te vergroten doet de Nürburgring een miljoeneninvestering.

Nürburgring werkzaamheden

De komende jaren pompt de Nürburgring 11 miljoen euro in het veiliger maken van het 21 kilometer lap asfalt. Het gaat hier om een stukje digitalisering van de infrastructuur. Aan de hand van cameratechnologie en kunstmatige intelligentie wordt de complete Nordschleife in kaart gebracht en kan de voltallige 21 kilometer gemonitord worden. Daarnaast worden er LED-panelen langs de baan geplaatst om je te waarschuwen voor een opkomende situatie.

Vanaf het 2025 seizoen moeten de werkzaamheden afgerond zijn. Vanaf dat jaar kunnen bezoekers van de Nordschleife profiteren van de nieuwe veiligheidsmaatregelen. Deze winter is de Nürburgring van start gegaan met de werkzaamheden. Met al deze maatregelen is het een stuk relaxter rijden met je eigen auto over de Nordschleife. Veiligheid voor alles!