Audi onthult enorm praktische vierdeurs crossover coupé

En de auto heet: Audi activesphere concept.

Al enkele jaren brengt Audi opmerkelijke concepts naar buiten. Het begon in 2021 met de Audi skysphere roadster, in 2022 verscheen de urbansphere space concept en nu in 2023 onthult Audi de activesphere concept. Een vierdeurs crossover coupé (blijkbaar bestaat dat) met een praktisch tintje. Het is namelijk ook een pickup. Huh?!

Ja, met een concept kun je nu eenmaal alle kanten op. Het Sportback gedeelte van de achterzijde van de Audi activesphere concept kan geopend worden met een druk op de knop. Er ontstaat een laadbak, waardoor je een soort pickup effect krijgt. De ruimte is bedacht om bijvoorbeeld e-bikes of wintersportspullen in te vervoeren.

De crossover is 4,98 meter lang en staat op 22 inch grote velgen. Het concept is getekend door de Audi Design Studio in Malibu. Allerlei designelementen zijn in een blender gestopt om er vervolgens dit van te maken. Een Sportback, het praktische van een SUV en je moet er ook nog mee offroad kunnen rijden.

Het concept staat op het modulaire PPE-platform. Een platform dat Audi ook deelt met Porsche. De volledig elektrische Audi activesphere concept heeft een actieradius van meer dan 600 kilometer. Het platform beschikt over een 800v structuur, waardoor de batterij vliegensvlug honderden kilometers erbij kan laden. De elektrische auto opladen resulteert in 300 kilometer rijbereik in 10 minuten. Het accupakket is 100 kWh groot.

Audi activesphere concept

Je moet geen krappe parkeergarage bezoeken met deze elektrische auto. Naast de lengte van bijna vijf meter is ook nog eens een breed apparaat met 2,07 meter. De Audi is 1,6 meter hoog met een wielbasis van 2,97 meter.

De suicide doors zorgen voor een makkelijke en ruimtelijke instap. Het interieur lijkt zo afkomstig te zijn uit een Black Mirrors aflevering. Erg futuristisch allemaal, waarbij je je afvraagt wat er van overblijft mocht het concept ooit evolueren tot productieauto.

Met dit concept wil Audi vooral laten zien wat ze in huis hebben. Een toekomstige elektrische Sportback van Audi zal ongetwijfeld elementen bevatten van deze activesphere concept.

De Duitse autofabrikant laat niets los over een eventuele productie. Het is vooral ‘kijk eens wat voor een toffe Sportback concept we kunnen pennen’! En toegegeven, het is inderdaad best een stoer ding.