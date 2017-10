Methdealer ‘White’ koopt gloednieuwe NSX

Sommige dingen kun je niet verzinnen.

Afgelopen IAA heb ik er even bij staan kwijlen, de gloednieuwe Honda NSX. Een zwaar overontwikkelde auto met een huis-, tuin en keukenlogo op de neus heeft altijd z’n charme. Net zoals de Volkswagen Phaeton. Een groot nadeel van de Honda NSX is dat het nogal een prijzige auto is. Of er zijn te weinig voetballers rijke mensen met smaak.

Het kan ook andersom. Dat je wel de smaak hebt, maar niet het geld. Zoals bij Mr White, een meth-dealer uit Queens. Nee, niet Walter White, maar Brian White. Inderdaad de echte naam van de acteur (Brian Cranston) die Walter White speelt in Breaking Bad. Afgelopen week werd Mr. White voor het gerecht gedaagd. Mr. White had namelijk met een gestolen identiteitsbewijs en eveneens ontvreemde credit card een spiksplinternieuwe Acura NSX gekocht. Dan heb je als beroepscrimineel bovengemiddeld goede kennis qua sportauto’s.

Het slachtoffer van de fraude (de eigenaar van het ID-bewijs en credit card) kwam er vrij snel achter. Een paar weken na de aanschaf van de 573 pk sterke NSX ontving het slachtoffer post met de bevestiging en informatie omtrent ‘zijn’ Acura NSX. Hij belde direct de dealer om te vragen hoe de vork in de steel stak. Vervolgens werkten de politie, FBI en federale aanklagers samen om ‘Mr White’ in de kraag te vatten. Deze samenwerking resulteerde in het vangen van White. Ze hadden screenshots gemaakt van de surveillance-video’s, waarop White te zien was. Die foto werd vervolgens door de database gehaald. Ze vonden de beste man snel genoeg. Zijn bijnaam was overigens geen ‘Heisenberg’, maar ‘Felipe Segundo’. Had dan Tuco Salamanca gedaan.

Volgens autoriteiten gaat het om een bedrag van 240.000 dollar. Dat is best veel, omdat de nieuwprijs van de Acura NSX iets meer dan 150.000 dollar is. Als je alle opties (keramische remschijven, carbonpakket, speciale lak) aankruist kom je uit op een ronde 200.000. Gooi alle accessoires erbij en je komt uit op 213.000 dollar. Je NSX komt er dan zo uit te zien:

White was in april dit jaar al tegen de lamp gelopen en veroordeeld voor de handel in methamfetaimne. Op dit moment heeft White 17 aanklachten aan zijn broek hangen dankzij de aanschaf van de Acura NSX, waaronder het stelen van iemands identiteit. Hij heeft al een deal aangeboden gekregen om schuld te bekennen (2 tot 6 jaar gevangenisstraf), maar White moest daar niets van weten. Net als de fictieve Mr. White lijkt hij boven de wet te willen staan. (via: dnainfo)