'MG brengt dit jaar elektrische sportauto en hatchback uit' - Autoblog.nl

MG zet vol in op goedkopere elektrische auto’s, na de ZS komt volgens een nieuw gerucht een elektrische sportauto en hatchback naar Europa.

Waar je zo’n tien jaar geleden eigenlijk alleen een elektrische sedan of hatchback kan kopen, zijn er sindsdien steeds meer elektrische autosoorten bijgekomen. SUV’s, crossovers, bestelbusjes, supercars… Binnenkort komt daar ook de stationwagen bij. Over kleinere, (relatief) goedkope elektrische sportcoupés horen we echter niet zo heel veel. Natuurlijk was er ooit de Tesla Roadster, maar hier werden er niet zo heel erg veel van verkocht. En echt goedkoop was deze eigenlijk ook niet.

Misschien kunnen we later dit jaar echter wél een elektrische sportcoupé kopen. Autocar laat namelijk weten dat MG dit jaar twee elektrische auto’s op de markt wil brengen, waaronder een sportcoupé. Het gaat om de productieversie van de E-motion. Technische details zijn schaars, wel zegt Autocar dat het op een SAIC-platform zal rijden en twee motoren zal krijgen. Daarmee is vierwielaandrijving mogelijk.

Deze productie-E-motion moet de halo car van het nieuwe MG worden en zal naar verwachting binnen 4 seconden de 100 km/u aan kunnen tikken. De vleugeldeuren van het concept zijn waarschijnlijk weg, ook is het onzeker of de eerder beloofde actieradius van 483 kilometer waargemaakt kan worden. Stiekem hopen we dat die vleugeldeuren inderdaad wegblijven en die actieradius iets lager wordt. Het hele idee van een sportcoupé is immers dat je er sportief mee kan rijden, waarbij je het liefst een zo laag mogelijk gewicht hebt. Accu’s en vleugeldeuren zijn zwaar, dus een kleinere actieradius betekent meer rijplezier.

Volgens Autocar gaat MG deze sportieve coupé eind dit jaar verkopen. Of Nederland dan ook aan de beurt is, is niet bekend. Bij onthulling van de E-motion sprak MG over een Britse prijs van omgerekend 33.195 euro.

Naast de elektrische sportauto, gaat MG volgens Autocar later dit jaar ook een elektrische hatchback verkopen. Deze moet het formaat hebben van de 3, ofwel het formaat van een Zoe, Honda E of Mini Electric. De kleine hatchback gaat technologie delen met de ZS EV, al zal de accu van de hatchback vermoedelijk kleiner zijn dan de 44,5 kWh-accu van de ZS EV. Daarmee wil MG kosten verminderen en een grotere interieurruimte kunnen aanbieden. Deze MG wordt eind dit jaar op de markt gezet.