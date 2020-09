De elektrische stationwagon is eindelijk hier - Autoblog.nl

Althans, bijna hier. De elektrische stationwagon kan dan nu eindelijk Europa gaan veroveren.

De overgang van auto’s met verbrandingsmotor naar volledig elektrische auto’s gaat (relatief gezien) vrij moeizaam. Er moet een complete infrastructuur worden gebouwd, mensen moeten anders gaan denken (en rijden) en ook niet onbelangrijk: het aanbod moet een beetje aansluiten bij de vraag.

Crossovers

Op dit moment zien we een enorme focus op elektrische crossovers. De reden daarvoor is tweeledig. Ten eerste is het een enorm populaire koetswerkwerk-variant, overal ter wereld. Dat vergroot de kansen voor een succesvolle afzet. Een ander voordeel is dat je eenvoudig de accu’s kunt wegwerken bij een hoge auto. Je zou zelfs kunnen spreken van een win-win situatie.

Elektrische stationwagon

Maar net als met gewone auto’s, rijdt niet iedereen in een crossover. Met name in Europa zijn er twee andere varianten. In Zuid-Europa is de compacte sedan niet aan te slepen en in het noorden zijn we gek van stationwagons. We weten dat Volkswagen aan het broeden is op een elektrische stationwagon, maar het is toch echt MG die het spits afbijt.

MG 5 EV eerste elektrische stationwagon

Dit is namelijk de MG 5 EV. Zoals je kunt zien aan de foto’s ziet de auto er niet flitsend, hip en modern uit. De basis van deze elektrische stationwagon is namelijk al wat ouder. Kort door de bocht zou je kunnen zeggen dat het een Roewe Ei5 is. Maar hey, het gaat hier niet om een hippe crossover met premium features, maar gewoon een ouderwetse pakezel met toevallig een elektromotor onder de kap.

Actieradius: 344 km

Laten we het dan even hebben over de elektrische motor van de MG 5. Deze is op de vooras gemonteerd en levert precies 156 pk. De motor krijgt zijn energie van een 52,2 kWh lithium-ion batterij. Deze kun je in 50 minuten van bijna leeg naar 80% snelladen. Thuisladen met een type 2 snellader duurt ongeveer 8,5 uur. Dan komt nu de USP van deze elektrische stationwagon: op een volle accu kun je 344 km halen. Volgens MG kan het zelfs nog beter. Als je enkel in stedelijke omgevingen rijdt, is 444 km zelfs een mogelijkheid met deze MG5 EV.

Afmetingen elektrische stationwagon

Om een idee te krijgen van het formaat van de auto: de MG 5 EV is 4,54 meter lang en heeft een wielbasis van 2,66 meter. De breedte is 1,82 meter, terwijl de hoogte 1,51 meter bedraagt.

Nu we toch bezig zijn met cijfers: de bagageruimte heeft een inhoud van 454 liter tot het afdekzeil, ga je tot het dak, dan kun je 578 verstouwen. Klap je de in ongelijke delen neerklapbare achterbank neer, dan ontstaat er 1.456 liter aan ruimte. Mocht je een ruimere MG wensen, kijk dan naar de nieuwe MG HS.

Interieur MG 5 EV

Tenslotte zijn we bij het interieur aanbeland. Dat is op zich gewoon keurig voor elkaar. Wie weleens in een MG ZS EV heeft gezeten, zal het bekend voorkomen. Het is zeker geen premium-niveau, maar dat deert niet. Het is gewoon prima voor zijn prijs.

Sowieso, de tijden van penetrante lijmlucht, plastic bekleding en enorm krakend dashboard licht alweer een tijdje achter ons. Er is zelfs een 8-inch infotainment scherm in met Apple Car Play en Android Auto. Cruise control, audio met zes speakers, airco, regensensor en een Hill-hold systeem zijn eveneens standaard op deze elektrische stationwagon.

Prijs

Dat geldt dan voor het instapmodel, de MG 5 Excite. Een stapje hoger staat de MG 5 Exclusive. Deze heeft elektrisch bedienbare stoelen met verwarming, aluminium dakrails, dim-functie op de binnenspiegel, lederen bekleding en een navigatiesysteem. Dan komen wij bij de prijs van de MG 5. De auto is voorlopig alleen in het Verenigd Koninkrijk te bestellen.

Daar kost de elektrische stationwagon 24.495 pond. Dat is ongeveer 10% goedkoper dan de goedkoopste Nissan Leaf, die een aanzienlijk kleinere actieradius heeft. Of de MG5 naar Nederland komt, is niet bekend. Echter, deze auto zou zeker een paar potten kunnen breken in ons koude kikkerlandje.