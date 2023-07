Kijk, de MG Cyberster is ook fraai vanbinnen

Kan een fabrikant van budget crossovers ook een mooi sportwageninterieur maken? Ja dus.

Waar MG voorheen juist een merk was voor de irrationele koper, is het nieuwe MG een merk voor de rationele kopers. Je koopt tegenwoordig een MG omdat het een goede deal is, niet omdat je er hebberig van wordt. Dat moet echter veranderen met de MG Cyberster.

Met de Cyberster heeft MG als eerste merk een elektrische roadster in handen. Oké, er was natuurlijk ooit de Tesla Roadster, maar dat was meer een targa. De Cyberster wordt een rasechte roadster, met een softtop en twee zitplaatsen.

MG heeft ervoor gekozen om niet alles in één keer te onthullen, maar stukje bij beetje informatie en plaatjes te delen. Inmiddels hebben we al een aardig beeld van de MG Cyberster, maar wat we nog niet gezien hadden was het interieur.

MG bouwt vooral budgetauto’s, dus het was even de vraag of ze ook een interieur konden maken wat een sportwagen waardig is. We moeten zeggen: dat valt zeker niet tegen, als we de foto’s zo bekijken. Het interieur van de MG Cyberster ziet er hartstikke premium uit.

Er zijn wel wat elementen die bekend voorkomen. Zo doet de ‘handgreep’ op de middenconsole sterk denken aan de Jaguar F-Type en het grote brede scherm lijkt geïnspireerd op het Curved Display van BMW. Maar dat maakt verder niet uit.

Er was overigens sprake van dat de MG Cyberster een yoke-stuur zou krijgen á la Tesla. Dit zagen we niet alleen op de concept car, maar ook op uitgelekte foto’s. Mogelijk wordt dit nog een optie, maar het is dus niet standaard. Wat helemaal prima is, want zo’n yoke is toch alleen maar onhandig.

Het enige wat nog ontbreekt zijn de specificaties van de MG Cyberster, maar we hebben al gelekte cijfers. Er zou een versie komen met 310 pk en eentje met 536 pk. Het worden helaas geen lichtgewicht sportwagens, met een gewicht van respectievelijk 1.850 kg en 1.985 kg. Maar goed, dat weegt een M4 Cabrio ook zo ongeveer.

De MG Cyberster zal waarschijnlijk deze week al zijn geheimen prijsgeven, want de auto debuteert dit weekend op Goodwood. De elektrische roadster zal dan ook in actie komen op de fameuze hillclimb.